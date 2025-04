Ad Arvier Musica e Solidarietà, concerto per i bambini dell'Africa Sub-Sahariana"

Sabato 12 aprile 2025, la Sala Polivalente del Comune di Arvier ospiterà un evento musicale che unisce solidarietà e cultura. A partire dalle 21, avrà luogo un concerto a sostegno dei progetti della Fondazione Maria Bonino, impegnata da anni a supportare i bambini dell'Africa sub-sahariana. La serata promette di essere un incontro di musica e umanità, con la partecipazione di due importanti ensemble: i DiVerimenti Polifonici, a cura del Coro Polifonico di Aosta, diretti da Maurizio Longo, e MusicaNostra, diretti da Riccardo De Siena.

L'evento non è solo un concerto, ma un'opportunità per conoscere più a fondo l'esperienza musicale di due figure di spicco nel panorama culturale valdostano. Riccardo De Siena, oltre alla sua intensa attività nel mondo della musica pop, ha una formazione solida che lo ha visto diplomarsi nel 2008 alla Scuola CET di Mogol, una delle istituzioni musicali più prestigiose in Italia. La sua carriera, segnata da un'incessante ricerca musicale, è testimoniata anche dal lavoro con MusicaNostra, ensemble che ha diretto e che rappresenta una delle espressioni più pure della sua visione artistica.

Maurizio Longo, direttore del Coro Polifonico di Aosta, porta con sé una vasta esperienza accademica e professionale, maturata in Italia e all'estero. Il suo percorso si è arricchito da un profondo legame con ambienti culturali e musicali in paesi come l'Albania, l'Eritrea e gli Stati Uniti. La sua presenza in questi contesti internazionali ha arricchito la sua pratica musicale, permettendogli di fondere tradizioni e tecniche diverse, creando un linguaggio musicale ricco e inclusivo.

Durante la serata, gli ensemble di MusicaNostra e DiVerimenti Polifonici eseguiranno brani composti e rielaborati dai due musicisti, che riflettono la loro esperienza e la loro visione artistica. Le composizioni proposte sono il risultato di un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione che unisce la musica tradizionale e quella contemporanea, mettendo in luce la versatilità degli artisti e la loro capacità di creare connessioni tra generi e stili diversi. Le melodie, emozionanti e coinvolgenti, saranno eseguite con maestria dai due ensemble, che daranno vita a un'esperienza musicale unica, capace di toccare il cuore del pubblico e di trasmettere messaggi di speranza e solidarietà.

L'evento, pur avendo un forte valore culturale, non dimentica la sua finalità benefica. I fondi raccolti durante la serata contribuiranno a sostenere le iniziative della Fondazione Maria Bonino, che da anni lavora per migliorare le condizioni di vita dei bambini in Africa sub-sahariana, garantendo loro l'accesso all'istruzione e a servizi essenziali. Con questo concerto, la musica diventa così strumento di solidarietà, unendo arte e impegno sociale in un'unica, indimenticabile esperienza.

Questa serata rappresenta un'opportunità per il pubblico di vivere un'esperienza culturale di grande valore, ascoltando musiche che parlano non solo di emozioni, ma anche di umanità, di condivisione e di speranza per chi ha bisogno di aiuto. Un evento che, attraverso la musica, rafforza il legame tra la comunità valdostana e il resto del mondo, portando avanti la missione di aiuto e di cambiamento per le future generazioni.