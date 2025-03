A Saint-Denis laboratorio profumi e fragranze con un viaggio sensoriale alla scoperta degli oli essenziali

L’incontro, guidato dalla naturopata Cristina Faoro, offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare non solo le caratteristiche olfattive di questi elementi naturali, ma anche i loro molteplici utilizzi e le proprietà terapeutiche che da secoli vengono sfruttate nella medicina naturale.

Il laboratorio si propone come un vero e proprio viaggio sensoriale, dove il profumo diventa la porta d’accesso a un mondo ricco di conoscenze tradizionali e moderne legate alla naturopatia. Gli oli essenziali, infatti, sono noti per le loro virtù calmanti, stimolanti, purificanti e rilassanti, e vengono impiegati in numerosi ambiti, dalla cura del corpo e della pelle alla gestione dello stress, passando per l’aromaterapia. Gli idrolati, o acque floreali, sono un altro tesoro della natura, con proprietà delicate ma efficaci, che rendono più accessibili e leggere le benefiche qualità delle piante.

Il laboratorio, che prevede una quota di partecipazione di 5 euro, è a numero limitato e richiede la prenotazione obbligatoria entro il 2 aprile, un’opportunità da non perdere per chi desidera approfondire tematiche legate al benessere naturale. La proposta, in linea con le iniziative culturali e di formazione della Biblioteca Comunale di Saint-Denis, si inserisce perfettamente in un contesto di promozione della salute e del rispetto per l’ambiente.

Iniziative come questa sono particolarmente importanti in un contesto come quello valdostano, dove la natura è al centro della vita quotidiana e offre molteplici spunti per la cura del corpo e della mente. I laboratori dedicati alla conoscenza e all’utilizzo consapevole dei rimedi naturali rappresentano un'opportunità per riscoprire tradizioni locali e integrare pratiche antiche con le esigenze moderne, favorendo un approccio olistico alla salute.

La naturopatia, infatti, si fonda sull’idea che il corpo, in sintonia con la natura, possa curarsi da sé, se supportato dai giusti rimedi. Gli oli essenziali e gli idrolati sono strumenti potenti in questo processo, ma è fondamentale imparare a conoscerli e utilizzarli correttamente. Grazie alla guida esperta di Cristina Faoro, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le caratteristiche di ciascuna essenza, imparando ad applicarle nella vita di tutti i giorni per migliorare il proprio benessere fisico e mentale.

Il laboratorio si preannuncia, dunque, come un’occasione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle terapie naturali, ma anche per chi è già appassionato e desidera approfondire la conoscenza degli oli essenziali e delle loro applicazioni. Non resta che prenotarsi e prepararsi a un’esperienza coinvolgente e arricchente, che porterà i partecipanti a esplorare il potere dei profumi e delle fragranze in un contesto accogliente e stimolante.

Dettagli utili:

Data: Venerdì 4 aprile 2025

Orario: 20:30

Luogo: Salone polifunzionale di Saint-Denis

Quota di partecipazione: 5 euro

Prenotazione obbligatoria entro il 2 aprile

Per informazioni e prenotazioni, contattare la Biblioteca Comunale di Saint-Denis.