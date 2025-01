Arrivederci, Marco

Con grande dolore, la comunità di Torre Pellice e tutti coloro che lo conoscevano piangono la scomparsa di Marco Sacchino, un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, sempre con passione e impegno. A soli 69 anni, Marco ha lasciato questa vita in modo improvviso, ma la sua presenza continuerà a vivere nei ricordi di chi l’ha incontrato.

Marco Sacchino era un eccellente elettrotecnico e un apprezzato tecnico audio e video, una figura fondamentale nel panorama professionale della sua zona. Con la sua competenza, la sua precisione e la sua affidabilità, ha saputo conquistarsi il rispetto di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui. La sua passione per il lavoro non ha mai conosciuto sosta, e la sua dedizione era visibile in ogni dettaglio.

Era anche il marito di Marina Ferrari, la celebre cantante che ha portato la musica e la cultura della Val Pellice ben oltre i confini locali. Insieme, Marco e Marina sono stati un esempio straordinario di unione, non solo sul piano personale ma anche professionale. Il loro affiatamento ha fatto di loro una coppia unica, che ha saputo conciliare l’amore con la condivisione di progetti e obiettivi comuni, regalando al pubblico momenti di grande emozione e successo.

Marco era un uomo di grande valore umano, dotato di intelligenza, pazienza e un’incredibile capacità di ascoltare e comprendere gli altri. Sempre discreto e presente, non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà, mostrando un carattere saldo e una grande forza interiore. La sua precisione e il suo impegno nel lavoro erano un faro per chiunque avesse bisogno di un punto di riferimento professionale e umano.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, soprattutto per Marina, che perde la sua “Roccia”, la persona su cui aveva sempre potuto contare. Marco mancherà anche alla comunità valligiana, che lo ha sempre amato e apprezzato, e a tutti gli amici che lo ricordano con affetto in ogni angolo d’Italia e all’estero. Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto, e la sua eredità di serietà, competenza e amore per la vita non sarà mai dimenticata.

Con affetto, i suoi cari e amici lo saluteranno con gratitudine per la sua straordinaria presenza, che continuerà a ispirarli ogni giorno.