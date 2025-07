SOS AIUTO MAYDAY

Zenzero 10 mesi sordo cieco ha perso Marisa vittima di un incidente stradale

Marisa era una persona meravigliosa veramente meravigliosa una volontaria magnifica ….. i suoi cani hanno bisogno di aiuto CERCHIAMO FAMIGLIA per informazioni su Zenzero si trova in provincia di Pavia mandare un messaggio su WhatsApp al numero 347 939 6134 338 8808062 oppure 349 3903163 chi può aiuti grazie

Cinque gatti e una casa perduta. Vittime silenziose di un dramma umano

Abbiamo affrontato una situazione che ci ha lasciate scosse e amareggiate. Siamo venute a sapere di una signora che aveva urgenza di trovare sistemazione per i suoi cinque gatti perché il mattino dopo sarebbe stata sfrattata. Aveva provato a chiamare tutte le associazioni di Torino che conosceva, ma nessuna si è resa disponibile ad aiutarla.

Capiamo benissimo che trovare una soluzione immediata per cinque gatti non fosse semplice, ma bastava un po’ di collaborazione, ad esempio che ognuno ne prendesse anche solo uno…

La signora era disperata.

Abbiamo cercato in tutti i modi una soluzione e non abbiamo trovato di meglio che liberare in emergenza un box di degenza nella nostra Casa degli Stalli, già strapiena (cliccate qui per maggiori dettagli sulla struttura).

Cinque gatti adulti, di cui tre anziani, tutti traumatizzati, stretti in uno spazio troppo piccolo, nascosti nella loro cucce, perché non avevamo alternative.

Purtroppo, il trauma è stato fortissimo: impauriti, destabilizzati, non hanno mangiato per giorni, si sono lasciati andare per lo stress, fino a dover essere ricoverati d’urgenza in clinica.

Il risultato?

Come illustrato nella foto a fine newsletter, una fattura da 1.500 euro che oggi ci troviamo a dover affrontare, da sole.

Ma non è tutto.

Solo negli ultimi quattro mesi, tra soccorsi, terapie, gatti in fin di vita, gatti ricoverati con parvo o in condizioni critiche, abbiamo speso oltre 40.000 euro in cliniche veterinarie (fatture visibili).

In quattro mesi.

Abbiamo detto “sì” quando tutti hanno detto “non possiamo fare nulla”.

Ora siamo noi a chiedere aiuto: anche una piccola donazione può aiutarci a non dover mai scegliere chi salvare per mancanza di risorse.

Grazie al nostro intervento, una gatta dei cinque sfrattati ha trovato una bellissima adozione e gli altri quattro hanno trovato stallo casalingo.

Ma se non avessimo avuto quel box nella Casa degli Stalli… dove sarebbero ora?

Poco tempo fa abbiamo chiesto aiuto per sostenere le spese della Casa degli Stalli che ci costa 5.000 euro l’anno e purtroppo c’è stato poco riscontro. Questo ci fa mettere in discussione la sostenibilità del progetto perché senza supporto non ci è possibile farci carico anche di questa spesa fissa che si somma ad altri costi molto pesanti.

Ogni giorno ci troviamo a non sapere come muoverci di fronte a richieste di aiuto, spesso in situazioni disperate. Perché senza stalli non possiamo salvare nessuno. E non possiamo fare miracoli.

Se potete offrirvi per uno stallo, anche breve, fatelo, potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte di quel gatto.

Se non potete stallare, potete aiutarci con una piccola donazione per poter sostenere i costi veterinari dei gatti e l’affitto della Casa degli Stalli, perché il mantenimento degli 80 cuccioli e una cinquantina di adulti in stallo al 90% è tutto a carico dell’associazione, più i 130 gatti del Rifugio (per visitare la pagina dedicata cliccate qui).

Scriveteci, condividete, non lasciamo che storie come questa diventino la normalità.

Per proporvi come volontari inviateci una mail a volontari@lesfigatte.it.

Vi ricordiamo anche il 5x1000 (per visitare la pagina dedicata cliccate qui), un gesto che non vi costa nulla ma che per noi è preziosissimo.

Leone cerca casa

Leone cerca casa presso umani fedeli e affettuosi il magnifico Leone, un bel gatto tigrato giovane, molto tenero. Leone, tutto da coccolare, vive a Torre Pellice in provincia di Torino. Chiedete di lui a Patrizia, cell. +39 339 368 3121 anche Whatsapp