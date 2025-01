Pronto soccorso Parini intasato da troppi accessi per influenza di non vaccinati

Mentre in Valle d’Aosta si quadruplica la popolazione residente, come sempre in questo periodo dell’anno, e in tutto il territorio nazionale molti Pronto Soccorso stanno vivendo giornate di forte criticità, l'unico Pronto Soccorso della regione fronteggia un aumento importante di richieste, in parte dovuto ai traumi tipici della stagione sciistica, ma in parte evitabile poiché riconducibile ad anziani non vaccinati. Inoltre una quota significati di accessi è composta da giovani non a rischio che si recano in PS per una semplice febbre, creando un sovraffollamento assolutamente evitabile.

Dott. Mauro Occhi, Direttore Sanitario dell'Azienda USL: "Nonostante l'aumento di accessi, il Pronto Soccorso del Parini sta riuscendo a gestire bene il flusso di pazienti (il boarding è decisamente inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso), ma dobbiamo purtroppo constatare come la maggior parte degli anziani che in questi giorni accedono con sintomatologia influenzale non siano vaccinati: è stato evidentemente minimizzato l’appello rivolto ad inizio stagione dai medici perché si provvedesse a proteggere gli anziani. La vaccinazione, però, resta una misura fondamentale per prevenire complicanze e garantire una migliore protezione per le categorie più vulnerabili della popolazione, e resta una delle misure fondamentali per preservare il buon funzionamento di servizi sanitari salvavita". “E' importante anche ricordare ancora una volta – prosegue - che i ricoveri, così come la semplice attesa in Pronto Soccorso, rappresentano un rischio significativo per la salute degli anziani. Il virus influenzale può aggravare condizioni preesistenti e mettere in pericolo vite che potrebbero essere salvaguardate con un semplice vaccino”.

Ad oggi si è vaccinata solo la metà circa degli ultra 65enni per cui è gratuita e consigliata la vaccinazione.

Dott. Stefano Podio, Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e Accettazione: “Oltre alla questione delle complicanze da influenza negli anziani non vaccinati, stiamo registrando numerosi accessi di pazienti giovani senza patologie a rischio che si presentano in Pronto per una semplice febbre. Non siamo il servizio corretto a cui rivolgersi in questi casi che certamente non rappresentano un’emergenza urgenza e che si risolvono con l’isolamento a casa e farmaci anti piretici oppure programmando una visita dal medico curante. Oltre alla pressione sul servizio di PS c’è anche il concreto rischio di diffondere il virus nelle sale d’attesa o di essere contagiati”.

La campagna vaccinale è iniziata a ottobre, ma il virus dell’influenza sta raggiungendo il picco pandemico e la vaccinazione è ancora consigliata.

"Invitiamo quindi tutti coloro che non si sono ancora vaccinati – sottolinea il Dott. Occhi - a contattare il proprio medico di famiglia o le farmacie che offrono il servizio su tutto il territorio. Questo semplice gesto costituisce una misura civica, e di affetto, per salvaguardare i nostri anziani, ma anche tutta la comunità".

Per i cittadini temporaneamente privi di Medico di famiglia o il cui Medico non aderisce alla campagna sarà possibile effettuare le vaccinazioni, previa prenotazione, presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nella sede di Aosta (Via St. Martin de Corleans 250 - ex maternità) e nella sede territoriale di Donnas (Poliambulatorio di Via Roma 105) e Morgex (Viale del Convento, 5). Per prenotare bisogna chiamare lo 0165 77 46 55 oppure lo 0165 54 60 97 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00.

Per informazioni sulle modalità di vaccinazione è possibile consultare il sito ufficiale dell’Azienda USL Valle d’Aosta a questo link https://www.ausl.vda.it/prevenzione/vaccinazioni/campagne-vaccinali/vaccinazioni-antifluenzali