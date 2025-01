La Foire de Saint-Ours : Tradition, Artisanat et Innovation dans le Podcast de Francesca Jaccod et Silvia Tagliaferri

Le vendredi 10 janvier 2025 marque le début d’une initiative qui célèbre de manière unique l’histoire, la tradition et l’artisanat de la Vallée d’Aoste.

Nous parlons de « Alla fine della Fiera », le nouveau podcast créé et réalisé par les journalistes de TGR Vallée d’Aoste, Francesca Jaccod et Silvia Tagliaferri, un projet qui s’inscrit dans la longue tradition de la Foire de Saint-Ours, l’un des événements les plus importants et les plus anciens des Alpes, qui anime la ville d’Aoste chaque 30 et 31 janvier depuis mille ans. Quatre épisodes, qui seront diffusés chaque semaine et disponibles gratuitement sur Raiplay Sound et sur le site de TGR VDA, racontent avec une grande maîtrise la culture valdôtaine à travers des histoires, des musiques et des contributions historiques, donnant la parole aux artisans, musiciens et habitants de la région.

Les journalistes, avec une connaissance approfondie de la réalité locale et un fort lien avec la tradition, emmènent l’auditeur dans un voyage fascinant à travers les histoires de ceux qui font vivre la Foire, de ceux qui ont fait de l’artisanat leur vocation et de ceux qui, grâce au travail manuel, ont su se réinventer dans un monde de plus en plus numérique.

Le podcast donne également la parole à des voix inattendues, telles que celles des conteurs, des rappeurs et des musiciens, qui, avec leur esprit innovant, portent la tradition de Saint-Ours dans le présent, enrichissant la narration de contaminations culturelles fraîches et modernes.

« Alla fine della Fiera » n’est pas seulement un récit de l’événement, mais un acte de valorisation d’un patrimoine qui a traversé les siècles, jalousement préservé par les valdôtains et qui se renouvelle chaque année avec l’enthousiasme de ceux qui souhaitent témoigner de leur identité culturelle et artisanale. Le podcast s’inscrit dans un vaste projet de la RAI visant à offrir une vision approfondie de l’histoire de la foire, tout en restant toujours ancré dans la tradition, avec un regard tourné vers l’avenir.

Le programme ne se limite pas à raconter, mais est un hommage à la passion de tous ceux qui, année après année, font de la Foire de Saint-Ours non seulement un événement artisanal, mais un véritable phénomène culturel qui implique toute la communauté valdôtaine. La foire accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs, témoignant de l’importance de ce rendez-vous qui réunit la communauté, les traditions et les nouvelles formes d’expression.

Le podcast, avec sa structure narrative et la qualité de ses contenus, se présente comme un travail de grande valeur culturelle qui mérite l’attention et qui, à travers l’utilisation des nouvelles technologies, contribue à préserver et diffuser un morceau significatif de la culture alpine. Les paroles de Jaccod et Tagliaferri donnent vie à un récit qui n’est pas seulement un compte rendu de l’événement, mais une véritable immersion dans les traditions, les histoires de ceux qui travaillent, créent et vivent la Foire de Saint-Ours, en maintenant vivant l’esprit d’un événement qui puise ses racines dans un passé lointain, mais qui, chaque année, regarde avec espoir vers l’avenir.