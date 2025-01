Il Lupo in Valle d'Aosta tra monitoraggi inutili e mancata protezione del territorio

La crescente presenza del lupo (Canis lupus) in Valle d'Aosta è ormai una realtà consolidata, ma la risposta delle istituzioni sembra non essere all'altezza della gravità della situazione. Nonostante i numerosi annunci e le azioni di monitoraggio messe in atto dall'Assessorato dell’Agricoltura e delle Risorse naturali, la gestione di questa specie, di certo affascinante ma anche problematico, appare ancora insufficiente e, a tratti, troppo lenta.

Da anni ormai, il lupo è tornato sulle Alpi, con numerosi avvistamenti e predazioni registrate soprattutto nei territori montani. A fronte di un fenomeno che si è rivelato non più episodico, ma costante e in espansione, ci si sarebbe aspettati interventi più tempestivi e mirati da parte dell'Assessorato, che invece sembra agire con una certa indeterminatezza. Le azioni di monitoraggio, pur essendo ben definite in teoria, come l’analisi delle predazioni, l'uso delle video-fototrappole e la raccolta di materiale biologico, non sembrano essere sufficienti per rispondere concretamente alle sfide che la presenza del lupo comporta per il territorio, gli agricoltori e le comunità locali. Il monitoraggio, pur essendo un aspetto fondamentale per comprendere l'andamento della popolazione di lupi e le dinamiche ecologiche, non basta da solo a garantire una gestione equilibrata del conflitto che inevitabilmente sorge tra il predatore e le attività umane. La raccolta dei dati e l'analisi delle predazioni sono operazioni che, pur essendo utili, non possono risolvere da sole i problemi pratici legati alla convivenza di questa specie con le attività agricole e pastorali, che sono parte integrante della tradizione valdostana. I danni alle greggi, le difficoltà di gestione delle terre e la paura che l'animale possa diventare un pericolo per l’uomo sono temi che, ad oggi, non sembrano ricevere una risposta pronta e incisiva.

I ritardi con cui si affrontano questo problema non può non destare preoccupazioni. Il piano di gestione del lupo, pur essendo in fase di elaborazione, appare ancora troppo lontano dalla realtà quotidiana di chi vive e lavora nelle vallate valdostane.

Le soluzioni proposte finora, sebbene teoricamente valide, non hanno avuto un impatto pratico immediato. La predisposizione di un protocollo di gestione che punti a una convivenza armoniosa tra il lupo e le attività umane è sicuramente un passo necessario, ma sembra che si proceda con troppa lentezza. Mentre il monitoraggio fornisce dati importanti, la politica della "distanza" dalla problematica rischia di non essere la risposta adeguata.

La gestione del lupo, infatti, non può essere ridotta a un mero conteggio degli individui presenti o alla registrazione delle sue azioni predatrici. Occorre un piano che comprenda misure di protezione delle greggi, incentivi per l'adozione di tecniche di difesa attiva, come le recinzioni e l'uso di cani da guardiania, e strategie di educazione per le popolazioni locali, affinché possano convivere con la specie in modo sereno e sicuro. Inoltre, è fondamentale che la politica regionale vada oltre l’aspetto puramente ecologico e prenda in considerazione gli aspetti socio-economici legati alla presenza del lupo. Gli allevatori e gli agricoltori, che sono i più colpiti da questa situazione, non possono essere lasciati soli ad affrontare i danni provocati, senza un supporto concreto e una strategia di prevenzione chiara e tempestiva.

Il declassamento del lupo previsto nel 2025, pur essendo un passo importante in termini di tutela e conservazione della specie, non dovrebbe essere visto come una soluzione definitiva, bensì come un incentivo a lavorare con maggiore incisività per creare un equilibrio tra la protezione della fauna e le necessità del territorio. Tuttavia, il timore che il lupo venga visto solo come una "questione di numeri" è forte. Non basta tutelare la specie: bisogna farlo nel rispetto delle persone che vivono sul territorio, dei loro mezzi di sussistenza e della cultura agricola che da secoli definisce la Valle d’Aosta.

In questo contesto, diventa sempre più urgente una riflessione su come i dati vengano comunicati alla cittadinanza. La trasparenza tanto citata sembra essere ancora una chimera, in quanto la gestione di questi dati non viene accompagnata da politiche chiare e da interventi concreti. La necessità di un cambiamento di approccio è evidente: il monitoraggio non può essere l’unica azione intrapresa. È necessario avviare un percorso di gestione condivisa che metta al centro i bisogni delle comunità locali, senza tralasciare la necessità di tutelare una specie che, per quanto protetta, non può essere una causa di danno per chi vive di allevamento e agricoltura.

Le perplessità crescono anche rispetto alla mancanza di coinvolgimento attivo dei soggetti interessati, come gli allevatori e i sindacati di categoria. L’assenza di un dialogo aperto e continuo tra le istituzioni e chi affronta quotidianamente la convivenza con il lupo rischia di generare sfiducia e ostilità, invece di favorire una soluzione condivisa. È ormai evidente che il lupo non è solo un "problema ecologico", ma una questione che riguarda la vita e il lavoro delle persone, che va affrontata con serietà, tempestività e, soprattutto, con un piano che tenga conto delle reali difficoltà del territorio.

La Valle d'Aosta, con il suo patrimonio naturale e culturale, merita un approccio più dinamico e risoluto, che sappia coniugare la protezione della biodiversità con la necessità di un territorio che possa continuare a prosperare in armonia con la natura, senza essere messo alla prova dalle difficoltà legate alla gestione del lupo.