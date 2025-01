Campagna 2025 per buoni carburanti agricoli

A partire dal 14 gennaio 2025, si apre la campagna di assegnazione del carburante agricolo in esenzione per l’anno 2025. Gli agricoltori e le aziende agricole possono presentare le richieste per l’assegnazione dei buoni carburanti agricoli agevolati utilizzando una modalità telematica semplice e diretta. Le domande possono essere inoltrate tramite l’applicativo SIUMA, disponibile alla pagina https://siuma.regione.vda.it, oppure sul sito web ufficiale della Regione Valle d'Aosta nella sezione dedicata all’Agricoltura (https://www.regione.vda.it/agricoltura/default_i.asp). Per accedere alla piattaforma, è necessario utilizzare le credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), anche con la possibilità di delegare qualcun altro per la presentazione della domanda.

Il sistema telematico è stato sviluppato per semplificare e velocizzare le procedure, rendendo più accessibile e facile per gli agricoltori richiedere le agevolazioni. Questa modalità permette anche ai distributori autorizzati di procedere allo scarico informatizzato dei quantitativi di carburante consegnati, con l’aggiornamento del saldo residuo del buono direttamente nel sistema.

Per le aziende agricole ancora iscritte all'U.M.A, le aziende vivaistiche e i caseifici, permangono le modalità tradizionali di invio delle richieste, che possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it o consegnate in formato cartaceo all'Ufficio U.M.A., presso la sede dell'Assessorato a Saint-Christophe, in località La Maladière 39, il martedì e il giovedì, dalle 9:00 alle 14:00. È possibile inoltre consegnare le domande agli uffici periferici dell’Assessorato, negli orari e nei giorni indicati:

Morgex , Piazza della Repubblica 1, venerdì dalle 9:00 alle 13:00

, Piazza della Repubblica 1, venerdì dalle 9:00 alle 13:00 Aymavilles , località Ferrière 9, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 14:00

, località Ferrière 9, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 14:00 Châtillon , viale Rimembranza 18, lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 14:00

, viale Rimembranza 18, lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 14:00 Pont-Saint-Martin, via Circonvallazione 13, lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 14:00

Possono presentare la richiesta i titolari di azienda agricola, i consorzi di meccanizzazione agricola e le cooperative agricole che siano in regola con l’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole e al registro delle imprese della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

Per rendere più veloce il processo di verifica dei quantitativi di carburante da assegnare, è consigliato aggiornare e validare prima della presentazione della domanda sia il fascicolo aziendale presso il proprio CAA (Centro Assistenza Agricola), sia il registro dei mezzi presso l'Ufficio U.M.A. Come da prassi, al momento della richiesta per l’anno 2025, dovrà essere presentato anche il buono carburante relativo ai consumi dell’anno precedente.

Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 30 giugno 2025.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare l'Ufficio U.M.A. dell'Assessorato ai numeri 0165/275296 e 0165/275269.