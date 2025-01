Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Da mercoledì 8 gennaio 2025 si aprono le iscrizioni online per gli alunni che frequenteranno, nell’anno scolastico 2025/2026, la prima classe di tutte le scuole valdostane, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale.

A seguito della recente nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la quale è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/2026, si è ritenuto opportuno, anche a livello regionale, prorogare la scadenza delle iscrizioni di una settimana, dal 31 gennaio al 7 febbraio 2025, al fine di garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire agli alunni e alle loro famiglie di poter effettuare una scelta consapevole.

L’Assessore Jean-Pierre Guichardaz coglie l'occasione per ricordare che, “mercoledì 5 febbraio, nella fascia oraria 17-19, l'ingresso agli stand di #VdAOrienta, in Piazza Chanoux, sarà aperto alle famiglie e al pubblico. Si tratta di un’ulteriore possibilità per i nostri ragazzi di conoscere da vicino le offerte relative al mondo dello studio, della formazione e del lavoro.”

La Sovraintendente agli studi, Marina Fey, ricorda “l’importanza delle attività di orientamento informativo e formativo proposte dall’Amministrazione regionale e dalle scuole” e invita le famiglie a seguire il consiglio di orientamento predisposto dal Consiglio di classe, tenuto conto che il numero maggiore di insuccessi, dovuti alle bocciature e ai sempre più frequenti cambi di indirizzo di studio, si registra proprio nel primo biennio delle scuole superiori.

Il servizio sarà attivo dalle ore 10.00 dell’8 gennaio alle ore 17.00 del 7 febbraio 2025 sul portale web della regione www.regione.vda.it.