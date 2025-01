Cambio sede temporanea per il Centro per l’impiego di Aosta

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che a decorrere da oggi, martedì 7 gennaio 2025, la sede del Centro per l’impiego di Aosta sarà temporaneamente trasferita in Via Colonnello Alessi n. 4 (Quartiere Cogne), per consentire la ristrutturazione degli spazi al piano terreno di Piazza della Repubblica, finanziata a valere sul PNRR.

La nuova collocazione rimarrà operativa fino al completamento dei lavori. Gli orari di apertura al pubblico rimarranno invariati, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

Fino al ripristino della funzionalità del centralino presso la nuova sede, per qualsiasi esigenza, richiesta di informazioni o per prenotare un appuntamento con i nostri operatori, vi invitiamo a contattare il numero: +39 335 74 30 558.

Per ulteriori aggiornamenti o informazioni, si rimanda ai canali ufficiali del Dipartimento:

sito web: https://lavoro.regione.vda.it/lavoro

Facebook: https://www.facebook.com/lavororegionevda

Instagram: https://www.instagram.com/lavororegionevda/