Alla Triennale la mostra su “Gae Aulenti (1927-2012)

L’architettura è una delle forme di creatività dell’uomo e lo è stata fin dalle antiche civiltà. Anche i nostri ultimi decenni hanno rappresentato, attraverso autentici maestri, una nuova sfida verso l’espressione dell’arte proprio attraverso l’architettura. Alla “Triennale” di Milano fino al 12 gennaio 2025 sarà possibile visitare una mostra che illustra l’estro e l’operosità di una donna speciale: Gae Aulenti.

La mostra

Si tratta di un’ampia retrospettiva dedicata ad una delle figure più rappresentative dell’architettura e del design moderni. L’opera realizzativa di Gae, attraverso oltre 60 anni di attività, non si è fermata alla sola progettazione di interni ma si è sviluppata con la sperimentazione del disegno a scala urbana, all’architettura del paesaggio, al furniture design, alla grafica, alla scenografia teatrale. Il cammino di questa donna speciale ha permesso di trasformare ambienti con una visione unica e personale che ne ha contraddistinto in modo permanente estro e visione prospettica dalle forme spettacolari. L’esposizione si compone di ambienti in scala reale, con materiali originali conservati nell’archivio milanese dell’architetto, corredato da disegni, fotografie e maquette.

Biografia

Nata nel 1927, si forma tra Firenze e Torino mentre al termine della guerra si trasferisce a Milano. Si laurea nel 1953 al Politecnico. Per un decennio collabora con la rivista “Casabella-Continuità” diretta da Ernesto Rogers, esperienza che le darà la propria impronta identitaria che fonde nei suoi lavori l’insieme delle discipline architettoniche, dando agli oggetti quell’elemento di completamento dello spazio in cui sono inseriti.

Negli anni ‘80 realizza il Museé d’Orsay (1980-86), trasformando la Gare d’Orsay di Parigi in uno tra i più importanti musei d’arte del mondo, il nuovo allestimento del Musée National d’Art Moderne al Centre Pompidou (1982-85) e la ristrutturazione di Palazzo Grassi a Venezia (1985-86), per il quale cura numerose mostre temporanee. Di rilievo gli allestimenti per mostre in tutto il mondo (a Palazzo Grassi-Venerzia, al Guggenheim Museum di New York, alla stessa Triennale, a Palazzo Ducale a Genova).

La mente di Gae spazia anche nel mondo del teatro. È del 1975 l’avvio di un’intensa collaborazione con Luca Ronconi che la porterà in numerosi teatri. Della produzione architettonica, ampia e diversificata, ricordiamo: il nuovo accesso alla stazione S. Maria Novella a Firenze (1990); Palazzo Italia all’EXPO ‘92 di Siviglia; la nuova Galleria per Esposizioni Temporanee alla Triennale di Milano (1994); la conversione in museo delle ex-Scuderie Papali presso il Quirinale a Roma; la riqualificazione di piazzale Cadorna a Milano (2000); le stazioni “Museo” e “Dante” della metropolitana e il ridisegno delle piazze Cavour e Dante a Napoli.

Tra i premi ed i riconoscimenti più importanti: Chevalier de la Legion d’Honneur (Parigi, 1987); Honourary Fellow of the American Institute of Architects (1990); Praemium Imperiale per l’Architettura dal The Japan Art Association (Tokyo, 1991); Cavaliere di Gran Croce (Roma, 1995); laurea ad honorem dalla Rhode Island School of Design (Providence, USA, 2001); Medaglia d’Oro alla Carriera

Mostra “Gae Aulenti (1927-2012)”

In collaborazione con: Archivio Gae Aulenti

A cura di: Giovanni Agosti

Con: Nina Artioli e Nina Bassoli

Progetto di allestimento: Tspoon

Per orari e prezzi ingresso (Gae Aulenti (1927-2012)

Triennale di Milano – Viale Emilio Alemagna, 6