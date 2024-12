Nuove misure strategiche per potenziare cure, accessibilità e servizi sul territorio

I provvedimenti del governo valdostano oltre a rispondere a necessità concrete, pongono al centro il diritto alla salute e il benessere delle persone, un valore fondamentale per il nostro territorio.

Il potenziamento della rete delle cure palliative è sicuramente uno degli interventi più rilevanti. Come sottolineato dall'Assessore Carlo Marzi, l'obiettivo è quello di garantire un’assistenza sanitaria di qualità, personalizzata e vicina alle persone, sia a domicilio che nelle strutture ospedaliere. La riorganizzazione in due livelli della gestione delle cure palliative - uno regionale e uno locale - permette una maggiore efficienza e un monitoraggio costante, mettendo in evidenza l'importanza di una risposta rapida e integrata da parte di tutti gli attori coinvolti. È fondamentale che il sistema sanitario regionale non si limiti a curare, ma si impegni anche a migliorare la qualità della vita dei pazienti, offrendo un supporto che non si esaurisca solo sul piano medico, ma che abbracci anche gli aspetti psicologici e sociali, essenziali in contesti di fragilità.

In parallelo, l'aggiornamento delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale è una decisione che renderà l'accesso alle visite mediche più agevole per tutti i cittadini. Con l'anticipazione delle nuove tariffe nazionali al 30 dicembre 2024, la Regione si dimostra sensibile alle necessità dei valdostani, promuovendo una risposta concreta al problema delle liste di attesa. L'ampliamento della disponibilità di visite, l'aumento delle prestazioni offerte e la collaborazione con associazioni come l’AISM Valle d’Aosta per i pazienti affetti da Sclerosi Multipla, sono tutte azioni che vanno nella direzione giusta. Non possiamo che accogliere positivamente questi interventi, poiché migliorano in modo tangibile l'accesso alle cure, contribuendo al recupero dei tempi di attesa e al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Infine, gli accordi con le farmacie sono un esempio lampante di come la Regione stia cercando di rendere il sistema sanitario sempre più vicino ai cittadini, soprattutto quelli che vivono in aree più isolate. L’introduzione della Telemedicina nelle farmacie per prestazioni come l’elettrocardiogramma, l’holter cardiaco e il monitoraggio delle apnee notturne è una vera e propria innovazione. Questo nuovo sistema non solo migliora l’efficienza, ma consente anche di ridurre i disagi legati agli spostamenti verso strutture sanitarie spesso lontane. L’introduzione della distribuzione dei farmaci e dei presidi per diabetici direttamente nelle farmacie pubbliche e private, così come la possibilità di prenotare visite specialistiche e raccogliere il consenso per la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, rendono il servizio ancora più capillare, accessibile e conveniente.

Questi provvedimenti sono un segno tangibile dell’impegno della Giunta regionale verso un sistema sanitario più efficiente, inclusivo e vicino ai cittadini. La sanità valdostana sta facendo un passo decisivo verso una gestione più moderna, dinamica e orientata ai bisogni reali delle persone. Una sanità che non è solo una questione di strutture, ma soprattutto di relazioni umane, di ascolto, e di risposta alle difficoltà quotidiane di ogni singolo individuo. La Regione Valle d'Aosta si conferma così un modello di eccellenza per la qualità dei servizi offerti e per la capacità di innovare, pur mantenendo salde le proprie radici nella valorizzazione del territorio e della comunità.

Ora la priorità è la riduzione delle liste di attesa e galleggiamento.