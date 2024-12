Pollein: Consiglio approva il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione per il 2025 pareggia a 3.744.954,16 euro. «Il nostro bilancio è un bilancio sano – ha illustrato il Sindaco Angelo Filippini. È l’ultimo previsionale di questa legislatura, e in questi 4 anni abbiamo lavorato davvero tanto, portando a termine quasi tutto il programma di governo. Con le prossime variazioni di bilancio e con il rendiconto, sapremo direzionare al meglio le prossime spese».

Oltre al bilancio, è stata comunicata l’adozione delle variazioni al bilancio e sono state anche approvate per il 2025 le modalità e le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali, le disposizioni integrative per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e relative tariffe, le indennità di carica per il Sindaco e gli Assessori, e i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e dei membri della Commissione edilizia. Sono state approvate, inoltre, le tariffe per servizi complementari all’attività didattica, il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le tariffe e aliquote IMU e TARI, la ricognizione ordinaria delle società partecipate (Celva, Inva e Envers s.r.l.), e lo schema di convenzione per l'adesione alla piattaforma regionale per l'esecuzione di pagamenti telematici integrati con il sistema PagoPA.

Prima del Consiglio, sono state consegnate le maturità civiche ai neodiciottenni di Pollein: Nicole Agostino, Gabriele Barbieri, Elisa Borgese, Pietro Cardellina, André Celesia, Heidi Cianciana, Giulia Cecilia De Col, Matteo Elfieri, Jil Fiorot, Gaëlle Marie Marlier, Samira Merlino, Emili Mitic, Simone Olivo, Riccardo Palmas, Claire Perron, Giulia Revil, Martina Surace, Angelo Tarzia Masin, Nicole Tognan, Alessandro Verduci.

«È importante partecipare alla vita sociale del Comune – è l’invito a loro rivolto dal Sindaco Filippini. Il rafforzamento del legame tra le istituzioni e la gente si manifesta anche attraverso la disponibilità a fare crescere la propria comunità. Nel nostro territorio sono presenti la Polisportiva Pollein, Les amis des Batailles de Reines, la biblioteca, la Pro Loco, il Gruppo Penne Nere, il gruppo CVS, il gruppo teatrale Le Beurt è Boùn, i Vigili del Fuoco volontari, la sezione cacciatori, il CMF Terre Bianche, il gruppo Santa Barbara e la Cantoria. Realtà che fanno vivere la nostra comunità e che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione».

A loro sono stati donati lo Statuto della Valle d’Aosta e la Costituzione italiana, «che devono rappresentare un baluardo, una bussola che vi guidi verso il futuro. Siete diventati cittadini a tutti gli effetti, con responsabilità civiche, diritti e doveri nuovi. La Costituzione italiana guarda ai giovani con fiducia, perché in loro albergano ideali capaci di cambiare in meglio un mondo stanco e rassegnato».