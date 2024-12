GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la variante e la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa e a rischio di inondazioni, per il conoide del torrente Viséran, nel Comune di Gressan. Sulla base di un quadro conoscitivo di maggiore dettaglio, basato sulla simulazione bidimensionale condotta, è stato possibile ridefinire le aree a differente pericolosità, individuando i tiranti e le velocità attesi, sia rispetto alle colate detritiche sia rispetto ai fenomeni di esondazione.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione, il Comune di Fénis e l’Azienda USL della Valle d’Aosta per la realizzazione di una struttura socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale e “Farm Community” per soggetti con autismo presso i fabbricati e l’area adiacente denominata “Cascina del Castello”, nel Comune di Fénis.

È stato, infine, approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’Agenzia italiana del farmaco in materia di farmacovigilanza, per l’utilizzazione delle risorse, per gli anni 2018-2022, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni per il finanziamento delle attività del Centro regionale di farmacovigilanza.

Sono state approvate le bozze di convenzione tra la Regione e l’Associazione mutilati e invalidi civili, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi per la regolamentazione dei rapporti per il versamento dei contributi volontari associativi per i titolari di provvidenze erogate dalla Regione.