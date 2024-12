CORDOGLIO PER LA MORTE DI ROLLANDIN

Le condoglianze del Presidente Testolin e della Giunta regionale per la morte di Augusto Rollandin



Il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, appresa la notizia della morte di Augusto Rollandin, esprime, anche a nome del Governo regionale le più sentite condoglianze alla famiglia.

“Augusto Rollandin è stato per tutta la sua vita un uomo delle istituzioni, un autonomista, profondamente radicato alla sua terra, la Valle d’Aosta, per la quale ha sempre messo a disposizione il suo impegno politico. È stato un protagonista della storia recente della regione, a partire dalla fine degli anni 70, quando iniziò il suo impegno come Sindaco del suo paese natale, Brusson. Fu poi Consigliere regionale, Assessore, Presidente della Regione e Senatore della Repubblica. Quella di oggi è una perdita per tutta la nostra comunità. A nome della Giunta e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia”

Cordoglio di Corrado Jordan, Consigliere Segretario del Consiglio Valle, per la morte di Augusto Rollandin

La notizia della scomparsa di Augusto Rollandin mi colpisce profondamente. Nonostante non sempre abbia condiviso le sue scelte politiche e, a volte, queste differenze mi abbiano anche portato a scelte difficili, è innegabile che Rollandin abbia lasciato un segno indelebile nella storia della nostra Valle d’Aosta.

La sua personalità carismatica e il suo impegno instancabile per la nostra regione hanno reso Augusto una figura di riferimento, una guida per tanti. Un uomo che, pur con le sue contraddizioni e scelte politiche discutibili, ha saputo incarnare come pochi il senso dell’autonomia e della difesa degli interessi della nostra comunità.

In politica, ho avuto modo di incontrare diverse "copie" di Augusto Rollandin, ma nessuna di esse è mai riuscita a raggiungere la sua statura, né a riprodurre l'autenticità e la determinazione che lo caratterizzavano. Il suo stile di leadership, la sua capacità di affrontare le sfide, e il suo impegno verso la Valle d'Aosta restano unici.

Anche se le strade politiche di alcuni di noi si sono separate, è impossibile non riconoscere il valore del suo contributo alla vita politica e istituzionale della nostra regione. La sua morte lascia un vuoto che difficilmente sarà colmato, ma la sua eredità continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, anche nei momenti di confronto più acceso.

A nome personale e della comunità valdostana, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, consapevole che la sua figura continuerà a essere un riferimento, nonostante la sua assenza.

Con rispetto e riconoscenza

Il cordoglio del Consiglio Valle per la morte di Augusto Rollandin

Il Presidente Alberto Bertin esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Augusto Rollandin, Consigliere regionale per nove Legislature, dimessosi dalla carica il 24 gennaio scorso.

«Augusto Rollandin, nella sua lunga carriera politica, ha segnato la storia e le istituzioni valdostane - ricorda il Presidente Alberto Bertin -. A nome dell'intero Consiglio regionale, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di lutto.»

Nato il 13 giugno 1949 a Brusson, Augusto Rollandin, laureato in medicina veterinaria all’Università di Torino, iniziò la sua attività politica e amministrativa nel 1975, quando fu eletto Sindaco del Comune di Brusson. Dopo tre anni, l’ingresso in Consiglio regionale, nelle fila dell’Union Valdôtaine, che lo portò in Giunta, come Assessore alla sanità. Dal 1978 consolidò il suo ruolo all’interno del Consiglio Valle, confermando la propria rielezione in più Legislature e ricoprendo la carica di Presidente della Regione per molti anni: dal 1984 al 1988, dal 1988 al 1990, dal 2008 al 2013 e dal 2013 al 2017. Nel 2018, venne riconfermato Consigliere regionale, sempre nella lista dell’UV, ma alle elezioni anticipate di settembre 2020 si presentò nella nuova lista Pour l’Autonomie - Per l’Autonomia e venne eletto con 1.085 voti di preferenza. Si dimise da Consigliere regionale in questa Legislatura a inizio gennaio 2024.

Nel 2001, l’elezione a Senatore della Repubblica. Dal 2006 al 2007 rivestì il ruolo di Presidente della Cva, la Compagnia valdostana delle acque. Dal 1998 al 2001, fu Presidente dell’Union Valdôtaine. Tra le onorificenze che gli sono state attribuite quella di Chevalier (1992) e Officier (2012) de l’Ordre national de la Légion d’honneur e quella di Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno dello Stato del Vaticano (2011).

UNCEM: FIGURA POLITICA CHE HA SEMPRE COSTRUITO POLITICHE PER LE MONTAGNE



"Uncem si stringe alla comunità valdostana per la morte del Presidente Augusto Rollandin. La sua figura, come ha detto l'attuale Presidente Renzo Testolin, ha segnato trent'anni di impegno per l'autonomia e per la montagna. Ha costruito unità delle Autonomie nell'autonomia. E il suo è un esempio che ha saputo coinvolgere molti giovani, nuove figure. La storia dell'Unione Valdotaine trova in lui un personaggio articolato e molto complesso, che ne ha segnato la crescita. Le montagne erano per lui un punto fermo politico, centrale e decisivo". Così Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Jean Barocco, Consigliere nazionale Uncem.

Milanesio "politico valdostano più rilevante"