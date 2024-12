Memoria della Grande Guerra: Una serata di storie e canti alla Maison Gargantua di Gressan

Il 20 dicembre 2024, il Comune di Gressan e la Biblioteca di Gressan, in collaborazione con l’Association valdôtaine Archives sonores, L’abro de Feur e il Gruppo A.N.A., propongono una serata speciale dedicata alla memoria della Grande Guerra, che si terrà alle ore 20.30 nella suggestiva Maison Gargantua.

L’incontro avrà al centro la ricerca "Sèn alà soutta... Jeunes valdôtains à la Granta Guéra", un progetto che ha dato vita a un libro premiato con il Prix Willien nel 2019 e a un audiovisivo di 25 minuti che raccoglie le testimonianze sonore raccolte durante l’inchiesta.

La ricerca affonda le radici nella memoria storica della Prima Guerra mondiale, esplorando la partecipazione dei giovani valdostani al conflitto. L’Associazione Archives sonores ha infatti raccolto, negli anni Ottanta, venti interviste realizzate in sedici comuni della Valle d’Aosta, che hanno permesso di salvare dall’oblio le voci di coloro che, come soldati, avevano vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra. Queste testimonianze orali sono diventate il cuore pulsante di una pubblicazione che offre uno spunto unico per comprendere il vissuto dei soldati valdostani durante quel periodo drammatico.

A questi racconti si sono aggiunti materiali altrettanto preziosi: tre diari di guerra e due raccolte di lettere e cartoline inviate dai fratelli Blanchet di Sarre e da Victor Deffeyes di Etroubles, che offrono un ulteriore punto di vista sulle esperienze dei soldati valdostani al fronte. La ricerca si completa con una selezione di documenti e fotografie inedite, che arricchiscono la narrazione storica e forniscono un quadro più ampio delle vicende belliche vissute dalla Valle d’Aosta.

Il libro è accompagnato da un Dvd che contiene tutte le testimonianze orali raccolte, offrendo ai lettori e agli ascoltatori un’opportunità unica di entrare in contatto diretto con le voci di chi ha vissuto quel periodo. Il filmato, che farà da guida all’incontro, presenta i momenti più significativi delle interviste e mette in evidenza la profondità e l’emotività delle storie raccontate.

La serata avrà anche un valore aggiunto grazie alla presenza dei cantori de Lou Tchot di Rappèleur di Cogne, che eseguiranno canti tradizionali risalenti a quell’epoca, portando in scena un’altra dimensione della memoria storica. La musica, come elemento di condivisione e di identità, si intreccia con le parole, creando un’atmosfera suggestiva e riflessiva che accompagnerà i presenti in un viaggio nel passato.

Questo incontro non si limita a rievocare un periodo storico fondamentale per la Valle d’Aosta, ma rappresenta anche un atto di restituzione di una memoria che, attraverso le parole dei testimoni diretti, permette di mantenere viva la conoscenza di quegli eventi. La partecipazione alla serata non è solo un’occasione per ricordare, ma anche per riflettere sul significato di quelle esperienze, che continuano a vivere nelle storie raccontate e nelle tradizioni musicali che ci legano a quel passato.