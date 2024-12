Sant’Orso: la grande festa dell’artigianato valdostano

Per un istante, nei panni di un abitante della città di Aosta dell’anno Mille. È inverno; tutt’intorno alla vostra casa, un candido manto di neve avvolge tetti, cuspidi, comignoli e, a perdita d’occhio, anche i boschi di conifere che risalgono i fianchi di montagne che, per quello che sapete voi, sono e saranno lì da sempre e per sempre.

Anche i campi, tanto generosi fino a qualche mese prima, saranno, fino alla prossima primavera, immobili e cristallizzati, e il pane messo in credenza per questi lunghi mesi comincia a scarseggiare. Nei giorni più freddi, poi, neanche potete uscire.

Torniamo all’inizio: mettetevi nei panni del valdostano dell’anno Mille. Che cosa fate?

La risposta è artigianato. Industriarsi, fabbricare da soli, in casa, tutto ciò che è necessario: innanzitutto, alla sussistenza; in secondo luogo, al baratto: un’economia che porta alla realizzazione di manufatti sempre più elaborati da dar via in cambio di cibo, utensili e indumenti. Non nasce da un concorso di bellezza, l’artigianato di tradizione.

Nasce dalla lotta per la sopravvivenza al periodo più duro dell’anno.

Ed è così che, proprio per festeggiare la fine di questo periodo, nell’ultima notte di gennaio è nata, proprio nell’anno Mille, la Fiera di Sant’Orso. Leggenda vuole che a fondarla sia stato, alcuni secoli prima, lo stesso Santo che, proprio nei giorni della merla, distribuiva ai poveri, in questa notte, indumenti e sabot per resistere al rigido inverno. Sono passati milleventicinque anni, ma i sabot ci sono ancora. E gli artigiani del legno che li costruiscono, insieme a quelli della pietra ollare, del ferro, del rame, della ceramica, del vetro, di tessuti, pizzi e di molto altro, si ritrovano, a oltre un millennio di distanza, ad invadere pacificamente tutto il centro cittadino per celebrare, senza dimenticarne le origini, questo importante momento di festa e condivisione.

Questa festa è una storia di famiglia. Una di quelle che da queste parti conoscono tutti e che fanno parte dell’essere valdostani. La Fiera di Sant’Orso, oltre ad essere una di quelle date segnate in rosso sui calendari di chi vive d’artigianato nella regione Valle d’Aosta, è un momento di ritrovo per l’intera comunità. E non solo.

Accanto agli artigiani, trovano spazio appassionati, hobbisti e curiosi che accorrono da ogni angolo della Valle per assistere alle nobili lavorazioni fatte di intagli e sculture in legno, ricami finissimi su antichi telai e intrecci di vimini, che escono dai laboratori all’aria frizzante di fine gennaio. A scaldare tutte e tutti, c’è l’atmosfera di festa corale, accompagnata da musica e danze, dal vino e dai prodotti del territorio, dalla gioia stessa di essere lì, tutti assieme come sempre, da milleventicinque anni!

La Veillà, la veglia della notte tra il 30 e il 31 gennaio, è un vero e proprio rituale che illumina le strade della città fino all’alba. Calore, voci dialettali che intonano canti solenni o semplicemente scambiano quattro chiacchiere, le mani ruvide e sapienti di mille e più artigiani, la voglia di raccontare e raccontarsi, attraverso il lavoro. Umanità e voglia di vivere, prima di tutto.

Se il cuore della festa è tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, le attività si protrarranno fino al weekend successivo.

Ecco il programma:

29 GENNAIO | Ore 21:00 - Chiesa di Sant’Orso | Concerto di apertura della Fiera di Sant’Orso con il Coro Sant’Orso.

30 GENNAIO - 2 FEBBRAIO | Ore 10:00-17:00 - Sala espositiva Collegiata dei Santi Pietro e Orso:

“ESSERE E TESSERE – TRADIZIONE E NUOVE TENDENZE” | Mostra ideata dal Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione (MAV).

30 GENNAIO | Ore 8:00 - Piazza Arco d’Augusto | Inaugurazione con la banda municipale di Aosta.

30 - 31 GENNAIO | Dalle ore 8:00 alle ore 18:00 | 1025a FIERA DI SANT’ORSO - Esposizione di oltre 1.000 artigiani lungo il centro storico della città.

30 GENNAIO | Ore 14:00 - PLUS Aosta - Viale G. Garibaldi | “VEILLÀ DI PETCHOU”, un evento per bambini che propone laboratori di falegnameria didattica, giochi in legno giganti e attività di animazione come la divertente Battaglia del fieno. Organizzato con il MAV, il Comune di Aosta, supportato dai Centri educativi assistenziali di Aosta e Hône, dalla Fondazione Sistema Ollignan e dai gruppi folkloristici La Clicca e il Comité des Traditions Valdôtaines.

30 GENNAIO | Ore 18:00 - Chiesa di Sant’Orso | MESSA SOLENNE dedicata agli artigiani.

30 GENNAIO | Ore 19:00 - Il centro di Aosta si anima per la Veillà.

Nel dialetto valdostano, il patois, "Veillà" vuol dire "veglia". È una festa che potremmo definire autogestita: passeggiando nelle vie, si possono incontrare cori che improvvisano miniconcerti e gruppi folkloristici che si esibiscono in brevi spettacoli mentre ci si scalda sorseggiando del vin brûlé o del brodo caldo.

31 GENNAIO | Ore 15:00 – Piazza Chanoux | PREMIAZIONE della 1025a Fiera di Sant’Orso.

31 GENNAIO | Ore 15:00 - Teatro Splendor | SPETTACOLO DI CHIUSURA: LO BOUQUE SON-E 2025 “Tsansón é mezeucca euntre la Val d’Outa é la Savoué” nell’ambito della Saison Culturelle 2024/2025, organizzato dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali.

Eventi fuori-fiera:

Atelier des Métiers e padiglione enogastronomico

Giovedì 30 gennaio aprirà anche l’esposizione dell’Atelier des Métiers in piazza Chanoux. Proprio nel salotto della città di Aosta, ci sarà modo di visitare questa grande mostra-mercato dedicata ai migliori artigiani locali professionisti e alle loro opere.

Orari: 30 e 31 gennaio dalle 8:00 alle 19:00; 1 e 2 febbraio dalle 10:00 alle 19:00.

Giovedì 30 gennaio inaugura il padiglione enogastronomico di Piazza Plouves, dove degustare e acquistare le specialità del territorio presentate sapientemente dai produttori valdostani. Un vero e proprio menù locale da sfogliare con tutti i sensi!

Orari: 30 e 31 gennaio dalle 8:00 alle 19:00; 1 e 2 febbraio dalle 10:00 alle 19:00.

