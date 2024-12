Un gesto di solidarietà per l’Emporio Solidale Quotidiamo

Giulio Gasperini, responsabile del punto di distribuzione di Via Avondo, racconta l’intensità di questo periodo: “Il periodo delle Feste in Emporio è un momento particolarmente intenso. La nostra priorità è sempre quella di offrire alle famiglie la possibilità di vivere le feste nel modo più dignitoso possibile. Riceviamo da vari attori donazioni di panettoni, cioccolatini natalizi e persino alcuni giochi per i bambini. Ma non basta. I nostri utenti hanno sempre bisogno di beni di prima necessità che riceviamo grazie alle donazioni dei privati, agli armadi solidali o che acquistiamo direttamente noi grazie alle erogazioni in denaro.” Le parole di Gasperini sottolineano l'importanza di un impegno che non si ferma mai, neanche nei momenti di festa, ma che anzi cresce proprio in queste occasioni per offrire un sorriso in più a chi è più vulnerabile.

In questo momento particolare, l’Emporio ha bisogno di prodotti essenziali come olio d’oliva, riso, latte, passata di pomodoro, marmellate, farina, zucchero, oltre a detergenti per la pulizia della casa e igiene personale. Ogni donazione, anche la più piccola, ha il potere di fare una grande differenza nella vita di chi si trova in difficoltà. Non si tratta solo di donare cibo, ma di offrire un sostegno che va ben oltre il materiale: è un gesto che restituisce dignità e speranza, un modo per creare una comunità più forte, attenta e solidale.

L'Emporio invita quindi tutti i cittadini che ne hanno la possibilità a contribuire con donazioni alimentari o economiche. Anche le aziende hanno un ruolo fondamentale in questa rete di solidarietà: destinate prodotti alimentari invenduti o surplus alla causa, riducendo gli sprechi e contribuendo a un'iniziativa concreta. Ogni gesto di generosità ha un valore immenso, e insieme possiamo creare una rete che aiuta a colmare le lacune di chi vive una situazione di disagio.

Per chi desidera contribuire, ci sono diverse modalità di donazione. Si può scegliere di lasciare una donazione negli armadi solidali presenti al Gros Cidac di Aosta, al Carrefour di Pollein o alla LIDL di Saint-Christophe. Ogni settimana, grazie alla collaborazione delle cooperative sociali L’Esprit à l’envers e Arc-en-ciel, le donazioni vengono raccolte e portate all’Emporio. In alternativa, è possibile effettuare consegne dirette di alimenti o beni di prima necessità presso la sede dell’Emporio Solidale Quotidiamo in via Avondo 23 ad Aosta. Per chi preferisce un contributo economico, è possibile fare una donazione tramite bonifico bancario all’IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701, intestato alla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, con la causale “Emporio Solidale”.

L'Emporio Solidale Quotidiano è un'iniziativa che nasce grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Politiche Sociali della Regione Valle d'Aosta e sette enti del Terzo Settore. Insieme, questi enti si impegnano a sostenere chi vive situazioni di disagio, promuovendo l’inclusione sociale e la solidarietà. Ogni contributo ricevuto non solo allevia le difficoltà di chi riceve il sostegno, ma aiuta a costruire un tessuto sociale più coeso, dove ognuno è chiamato a dare il proprio contributo per il bene comune.

Questa rete di solidarietà e generosità è la dimostrazione che, anche nei periodi più difficili, l’unione fa la forza. Quando la comunità si stringe insieme, anche la povertà alimentare può essere contrastata, e la speranza può tornare a sorridere a chi è in difficoltà.