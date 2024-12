Incidente mortale a Villeneuve: scontro tra auto e bus sulla statale 26, un morto

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17:30, sulla statale 26, all’altezza della frazione Champagne di Villeneuve, dove un autobus di linea "Arriva" si è scontrato con una Fiat Punto. L’incidente ha provocato la morte del conducente della vettura, un uomo valdostano di 53 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, il veicolo privato, che viaggiava in direzione di Aosta, ha impattato violentemente con il pullman, che viaggiava nella direzione opposta. L’automobilista è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco con l’ausilio della squadra taglio, ma purtroppo le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

A bordo del pullman si trovavano alcuni passeggeri, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite gravi. L'autista del bus e tre occupanti dell'auto sono stati trasportati in ospedale presso il "Parini" di Aosta per accertamenti, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto il 118, le squadre Anas, la Protezione Civile e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. Sul luogo dell'incidente è stato necessario chiudere temporaneamente la statale 26, al km 113, in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della zona. La viabilità è stata poi ripristinata nel più breve tempo possibile.