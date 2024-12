Conférence sur les médias Alpins - Vallée d'Aoste - Valais

U.P.F. Union de la Presse Francophone - section de la Vallée d'Aoste - organise une conférence sur les médias alpins, jeudi 19 décembre à 21h00, à la salle de la BCC, rue Garibaldi 3, à Aoste. Cette conférence comprendra notamment une confrontation entre les télévisions Canal 9 du Valais et Rai Vallée d'Aoste, en collaboration avec l'Ordine regionale dei Giornalisti et le soutien du Service des activités culturelles de la Région Autonome Vallée d'Aoste.

Durant la soirée, la directrice de Canal 9, Marcelline Kuonen, et son rédacteur en chef, Frédéric Filippin, dialogueront avec leurs homologues valdôtains, Severino Zampaglione, directeur du siège régional de la Rai, et Andrea Caglieris, rédacteur en chef.

Lors de cet échange, ils illustreront au public la mission des deux chaînes, les différences, mais aussi les similitudes dans le traitement de l'information et de la programmation, l'évolution dans le temps depuis leur naissance, la difficulté de produire une information bilingue (français-allemand pour Canal 9 et italien-français pour la Rai), mais également les défis face aux nouveaux acteurs, comme la montée en puissance des réseaux sociaux et l'avènement à moyen terme de l'Intelligence Artificielle. Quelles implications sur la façon de concevoir et de produire l'information et les programmes ? Quels impacts sur les professionnels des médias, mais également sur le public ? Quelle place et quel positionnement pour les médias locaux dans un contexte globalisé ?

Cet échange, sur le modèle d'une table ronde, sera ensuite élargi au public avec la possibilité d'interagir avec les conférenciers invités.

La conférence sera modérée conjointement par les Présidents de l'U.P.F. Vallée d'Aoste, Joseph Péaquin, et de l'U.P.F. Suisse, Jean-Philippe Jutzi.

Introduction de l'Assesseur aux activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région Autonome Vallée d'Aoste, Jean-Pierre Guichardaz.

L'entrée à la conférence est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.