Gli artisti di Cie Les 3 Plumes chiudono a Cogne la stagione 2024

La Cie Les 3 Plumes saluta l’anno con un dicembre ricco di attività in tutta Italia e che si concluderà alle porte del Natale a Cogne. Un fine d’anno intenso che ha visto la compagnia impegnata in una residenza artistica negli spazi di Gommalacca Teatro a Potenza tra novembre e dicembre per la creazione del nuovo progetto Corde sulla pelle, per poi proseguire in Veneto, dove gli artisti valdostani sono stati in scena il 19 dicembre al Teatro del Parco Bissuola di Mestre con l’ultima replica dell’anno di Questo lavoro sull’arancia di Marco Chenevier ed Alessia Pinto, un lavoro storico del repertorio della compagnia che vanta ormai oltre cinquanta di repliche dal suo debutto.

Il sipario della stagione di Cie Les 3 Plumes calerà a Cogne lunedì 23 dicembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale con l’opera “Fiocchi di neve/ Flocons de neige”, ad ingresso gratuito. La performance artistica vuole essere un modo poco convenzionale di chiudere un anno: un lavoro pensato per adulti e bambini, adatto ad ogni età e che vede la presenza in scena, oltre a Marco Chenevier, dell’attrice Claudine Chenuil.

Fiocchi di neve / Flocons de neige sarà un'esperienza teatrale e danzata che porterà il pubblico al cuore della narrazione. I due artisti daranno vita a una storia intrecciando le loro voci in letture in italiano e francese, mentre Marco Chenevier accompagnerà con momenti di danza che immergeranno la scena in un'atmosfera magica e coinvolgente. In questo gioco di danza e parola, il pubblico non sarà solo spettatore, ma partecipante, protagonista di una narrazione che si scioglie e si reinventa, come neve che si disperde nell'aria. Un'esperienza unica e irripetibile, in cui ogni spettatore, se lo vorrà, sarà parte integrante di un racconto effimero e intenso, proprio come il Natale.

Per informazioni sull’evento di Cogne, contattare il Consorzio Turistico Valle di Cogne allo 0165 74835.

Per ulteriori informazioni sugli eventi, visitare il sito web ufficiale della compagnia all’indirizzo https://www.cieles3plumes.art/