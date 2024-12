L’arte alla fermata del bus con le opere del concorso “Coincidenze d’artista”

Sono 11 le “pensiline d’artista” che compongono il percorso del trasporto pubblico di linea individuato a seguito del concorso “Coincidenze d’artista”, lanciato nei mesi corsi dall’Amministrazione comunale quale strumento di valorizzazione dei quartieri e di angoli della città attraverso forme ed interventi di arte diffusa, con il coinvolgimento di giovani artisti locali ed internazionali in relazione con le comunità di riferimento.

Il progetto – realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Inarttendu – si poneva l’obbiettivo di portare l’arte in luoghi non convenzionali, concentrandosi in particolare sui luoghi di passaggio, segnatamente le pensiline degli autobus, utilizzate come supporto per la realizzazione di opere, in modo da creare un percorso di installazioni diffuse in diverse zone della città.

I lavori ricevuti sono stati oltre 200 e quelli ammessi al concorso 163. Le opere vincitrici sono state selezionate da una giuria formata dall’assessore all’Istruzione, Samuele Tedesco, dal presidente dell’associazione Inarttendu, Luciano Seghesio, dal presidente del CdA della società in house Aps, Matteo Fratini, dalla presidente dell’associazione artistica olandese Alina Art Foundation, Sanda Sudor, e da Samuele Briatore, docente dell’Università Sapienza di Roma del dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo.

Gli artisti e le artiste selezionati/e sono nove, di cui tre provenienti dalla Valle d’Aosta: Gloria Feggi; Marco Berni; Nicola Renzi; Nicola Bertellotti; Daniele Longobardi; Chicco Margaroli; Simonetta Pedicillo; Mathieu Gorelli e Claudio Beorchia che con “Isoman: l’attesa” si è anche assicurato la vittoria del concorso. ./.

Completano l’itinerario le opere “ospiti” di due artisti di fama, lo scultore Fabio Viale e, per gentile concessione degli eredi, Guido Crepax.

Fabio Viale

Guido Crepax

L’itinerario comprende le pensiline di piazza Arco d’Augusto (Guido Crepax), via Clavalité (Gloria Feggi), piazza Battaglione Cervino (Marco Berni), via I Maggio (Nicola Renzi), via Chamolé (Nicola Bertellotti), via Piccolo San Bernardo (Chicco Margaroli), corso Saint-Martin-de-Corléans (scuola “Cerlogne”, Simonetta Pedicillo), viale Gran San Bernardo (Daniele Longobardi), viale Ginevra (Mathieu Gorelli), corso XXVI Febbraio (Fabio Viale), viale Chabod (Claudio Beorchia).

Il progetto ha visto anche la personalizzazione di un autobus a metano della società Svap con una livrea dedicata al lavoro del celebre pittore e grafico Franco Balan, scomparso nel 2013, di cui ricorre quest’anno il 90° anniversario della nascita. Il “bus Balan” è stato utilizzato per la visita di presentazione al percorso espositivo con gli operatori dell’informazione.

Il progetto e il concorso che ne è derivato – commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco – si pongono per obiettivo la valorizzazione degli/delle artisti/e locali, nazionali e internazionali in contesti urbani, al fine di promuovere la cultura, la bellezza e la partecipazione cittadina, ma vogliono anche ottenere il risultato di qualificare, o riqualificare, spazi cittadini più o meno periferici che sono parte del vissuto quotidiano anche se spesso sono percepiti come “non luoghi” e, al contempo, di contrastare forme di vandalismo su beni pubblici o privati perché l’arte, quando è davvero pubblica, coinvolge la comunità ed è in grado di arricchire l’identità e la vivibilità dello spazio urbano».