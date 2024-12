Scopri la storia di Aosta: Visita guidata gratuita all’Hôtel de Ville il 14 dicembre

Il 14 dicembre, Aosta offrirà ai suoi residenti e visitatori un'occasione unica per scoprire uno dei luoghi più emblematici della sua storia, l’Hôtel de Ville, attraverso una visita guidata gratuita che si inserisce nel ricco programma di iniziative legate al mercatino di Natale "Marché Vert Noël". Questa visita, che rappresenta la seconda delle due organizzate dall’Amministrazione comunale, permetterà di esplorare un pezzo fondamentale della città, un edificio che non è solo un simbolo amministrativo, ma anche un custode di memorie e storie che hanno contribuito a plasmare l’identità della comunità valdostana.

L’Hôtel de Ville di Aosta, con la sua imponente struttura e la sua lunga storia, è stato testimone di eventi significativi che hanno segnato la città e la sua evoluzione. La visita, che avrà inizio alle ore 17 con partenza dall’ala Hôtel des Etats, sarà guidata da Federica Giommi, archivista del Comune di Aosta, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi più significativi di questo edificio affascinante. Ogni angolo di questo palazzo, infatti, racconta storie di uomini e donne che, nel corso dei secoli, hanno contribuito alla costruzione del patrimonio storico e culturale di Aosta.

Una visita all'Hôtel de Ville non è solo un tuffo nella storia, ma anche un’opportunità per riflettere sulla nostra identità collettiva. Ogni stanza, ogni opera d'arte, ogni dettaglio architettonico ci parla di un passato condiviso, di tradizioni e di cambiamenti che, pur nel tempo, hanno saputo mantenere un legame profondo con la comunità. Un’occasione per immergersi nelle radici storiche della città, riscoprendo un patrimonio che va oltre le pietre e le mura, ma che si intreccia con le esperienze di chi ha vissuto, lavorato e costruito la città che conosciamo oggi.

Il percorso guidato, che si inserisce nel più ampio contesto delle festività natalizie a Aosta, è anche un invito alla cittadinanza a riscoprire il valore della propria storia e della propria cultura. L'iniziativa fa parte di un programma più ampio, che intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico della città, facendo dialogare il passato con il presente, in un gioco continuo di memoria e rinnovamento. In un periodo come quello natalizio, dove le tradizioni sono al centro dell’attenzione, eventi come questo ci ricordano l'importanza di non dimenticare le radici storiche da cui proveniamo.

La visita è gratuita, ma per partecipare è necessario effettuare una prenotazione tramite il QR Code presente sulla locandina allegata all’evento. Questa modalità di prenotazione non solo rende l’iniziativa più accessibile, ma consente anche di gestire al meglio il flusso di partecipanti, garantendo un'esperienza più intima e approfondita.

La visita all’Hôtel de Ville non è solo un'opportunità per conoscere un luogo simbolico di Aosta, ma un’occasione per immergersi in una narrazione che affonda le sue radici nei secoli. Si tratta di un’esperienza che ci permette di guardare al nostro passato per comprendere meglio il nostro presente e il nostro futuro, e che rende ancora più speciale il contesto natalizio di Aosta, una città che sa raccontarsi attraverso i suoi luoghi e la sua storia.