La Jeunesse Valdôtaine débat de l’avenir du Statut d’Autonomie

La Jeunesse Valdôtaine, sous la direction de Sylvie Bonel, a réuni ce samedi au Salon Ducal de la Commune d'Aoste, l’Assesseur Luciano Caveri pour une rencontre dédiée à l’avenir du Statut d’Autonomie de la Vallée d'Aoste. L’objectif de cette rencontre était de discuter des implications actuelles de ce statut et de ses potentielles évolutions, notamment à la lumière des enjeux politiques nationaux et européens.

L’Assesseur Caveri, fort de son expérience dans divers rôles institutionnels, a offert un éclairage précieux sur l'histoire de la Vallée d'Aoste, en particulier sur les événements de l’après-guerre, la naissance de l’Union Valdôtaine en 1945, et l’adoption du décret lieutenantiel. Ce fut également l’occasion de revenir sur la période de la Constituante, jusqu’à l’adoption du Statut d'Autonomie en vigueur aujourd’hui. Un moment de partage et de réflexion sur les étapes clés de la politique régionale.

Mêlant anecdotes personnelles et analyses politiques, Caveri a détaillé l’évolution de son parcours, soulignant les interactions entre les politiques locales, nationales et européennes. Mais au-delà de l’histoire, la rencontre a permis de se projeter sur l’avenir et d’aborder des sujets brûlants pour la jeunesse valdôtaine.

Le débat qui a suivi a été riche et passionné, avec des échanges sur plusieurs thèmes d’actualité. Parmi ceux-ci, la question de la réforme du Statut d'Autonomie dans une perspective plus européenne, l’utilisation plus efficace des règles d’application de ce statut et les défis futurs auxquels les jeunes seront confrontés, comme le changement climatique et la crise démographique. Une attention particulière a été portée sur le désengagement politique des jeunes, mesuré par l’abstention aux élections, et sur la nécessité de réengager les nouvelles générations dans le processus démocratique.

Pour M. Caveri, la rencontre a permis de mettre en lumière « l’importance de transmettre les compétences entre générations » et la « demande commune de solutions face aux enjeux actuels », notamment la crise climatique, la migration et la polarisation de la société. Il a souligné que l’avenir du Statut d’Autonomie devrait s’inscrire dans cette dynamique de coopération intergénérationnelle.

L'ancien animateur principal de la Jeunesse Valdôtaine, Frédéric Piccoli, a modéré le débat, tandis que le président de l’Union Valdôtaine, Joël Farcoz, et le député Franco Manes ont pris part aux discussions. Cette rencontre a aussi été l’occasion d'annoncer un projet ambitieux : la Jeunesse Valdôtaine souhaite organiser une Université d'été en 2025, à l’occasion des 80 ans de l’Union Valdôtaine. Cet événement rassemblera les jeunes de la Vallée d'Aoste et d’autres régions d’Europe pour échanger et débattre sur l'avenir de la région et de ses institutions.

Ce débat de fond sur le Statut d’Autonomie marque une étape importante dans la construction du dialogue entre générations et l’implication des jeunes dans les choix politiques qui façonneront la Vallée d’Aoste de demain.