Gli ammessi a finanziamento i progetti per le attività di oratorio in Valle d'Aosta nel 2025"

L'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ha recentemente concluso il processo di valutazione per il Bando relativo al finanziamento delle attività di oratorio o similari per l’anno 2025, in conformità con la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, che sostiene la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta da tali attività.

Il Bando, istituito per sostenere progetti gestionali legati agli oratori e attività simili, ha visto la partecipazione di 17 progetti che sono stati regolarmente presentati entro la scadenza del 31 ottobre 2024. La Commissione di valutazione ha assegnato i punteggi in base ai criteri stabiliti e ha ammesso a finanziamento tutti i progetti presentati, con una spesa massima prevista di 100.000 euro. I progetti finanziati avranno una durata massima di 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Di seguito, l’elenco degli enti e dei progetti ammessi al finanziamento:

Oratorio Beata Suor Nemesia Valle aps – Roisan

Progetto: Estate ragazzi 2025 Oratorio Interparrocchiale del Centro aps – Aosta

Progetto: SEMPRE + ORATORIO Oratorio Saint-Christophe aps – Saint-Christophe

Progetto: Oratorio di prossimità Oratorio Interparrocchiale Notre Dame de Cunéy aps – Nus

Progetto: Passo dopo passo verso il Giubileo Oratorio Sèn Martin Pontey aps – Pontey

Progetto: Oratorio in cammino Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II aps – Donnas

Progetto: Il cammino verso il Giubileo Oratorio Parrocchiale “Frère Gilles” aps – Vèrres

Progetto: “(NON) c’è campo” Oratorio Grand-Paradis aps – Introd

Progetto: Pellegrini di speranza Oratorio Interparrocchiale Valdigne aps – La Salle

Progetto: VERSO L’ALTRO, VERSO L’ALTO Oratorio Interparrocchiale San Francesco aps – Chambave

Progetto: “C.A.S.A. 2025: Comunità, Ascolto, Spiritualità, Accompagnamento” Noi Oratorio Santi Maurizio e Vincenzo aps – Saint-Vincent

Progetto: “A TEATRO!” – SCUOLA DI TEATRO E FORMAZIONE ALLA RECITAZIONE/ANIMAZIONE Associazione Oratorio Saint Martin – Aosta

Progetto: “MEGLIO QUI CHE ALTROVE” Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Aosta

Progetto: Prendi il largo! Oratorio S. Pietro aps – Châtillon

Progetto: VITA IN ORATORIO! Agesci Valle d’Aosta – Aosta

Progetto: Si impara da piccoli a diventare grandi (in tenda) Circolo Oratorio Parrocchiale l’Arca – Quart

Progetto: ECCO IL TUO POSTO…VIENI! Parrocchia di Maria Immacolata – Aosta

Progetto: Anno oratoriale 2024-2025

Questa iniziativa si inserisce in un ampio programma di sostegno e promozione delle attività educative e sociali, con l’obiettivo di valorizzare l’importante funzione che gli oratori svolgono all'interno delle comunità locali. Con l’assegnazione di questi finanziamenti, l’Assessorato conferma il proprio impegno a sostenere la crescita educativa e sociale delle nuove generazioni, favorendo anche l’inclusione e la partecipazione.