"Natale in Ospedale": Musica tra i reparti in collaborazione con la Sfom

L'Ospedale di Aosta si prepara a vivere il Natale attraverso l'iniziativa "Natale in Ospedale", una serie di momenti musicali realizzati quest’anno con la collaborazione di allievi e professori della SFOM (Scuola di formazione e orientamento musicale) di Aosta. Gli appuntamenti con la musica si svolgeranno il 14 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00 contemporaneamente al “Parini”, al Beauregard e al Dipartimento di Salute mentale (ex maternità). Inoltre, tra il 20 e il 25 dicembre, il Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, farà visita ai pazienti e celebrerà la Santa Messa natalizia.

"La musica – sottolineano il Direttore Generale dell’Azienda USL, Massimo Uberti, e l’Assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi - unisce e scalda i cuori, alleggerisce ed emoziona. In un luogo di cura come l'ospedale, è fondamentale creare momenti di leggerezza e calore umano, specialmente durante le festività natalizie. Questo progetto rappresenta un altro piccolo tassello del nostro impegno nel migliorare il benessere delle persone che vivono l'ospedale non solo dal punto di vista sanitario, ma anche umano e sociale. Ringrazio la SFOM e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che porterà sorrisi e commozione nei nostri corridoi e reparti".

I momenti musicali saranno distribuiti in questo modo:

Ospedale “Parini”

Sestetto di clarinetti, diretto dal professor Frédéric Bonnin (musiche natalizie).

Ensemble Sfom Road to Boswell Sisters, con la professoressa Paola Mei (2 trio vocali).

Irish trio, diretto dal professor Sergio Pugnalin (musiche tradizionali irlandesi).



Ospedale Beauregard

Coro di voci bianche Choeur d’enfants, diretto dalla professoressa Veronica Pederzolli (canti natalizi e della tradizione europea ed extraeuropea).



Reparto di Psichiatria

Performance di musica elettronica ed elettroacustica, a cura del professor Luca Favaro.

Inoltre il 24 dicembre, intorno alle ore 18:00, la Banda Municipale di Aosta si esibirà nel cortile dell’Ospedale Parini.

Visite ai pazienti da parte del Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, e celebrazioni della Santa Messa:

Ospedale “Parini”

Visite ai pazienti sabato 21 e lunedì 23 dicembre alle ore 15:00

Santa Messa il 25 dicembre alle ore 16:00

Ospedale Beauregard

Visite ai pazienti venerdì 20 dicembre alle ore 10:00

Reparto di Psichiatria

Visite ai pazienti venerdì 20 dicembre

Santa Messa venerdì 20 dicembre alle ore 15:00