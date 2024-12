La Compagnia teatrale Le Digourdì di Charvensod alla serata "Prégnade Plasse!"

Il 13 dicembre 2024, il Teatro Splendor di Aosta ospiterà un evento speciale che unisce la magia del Natale con la tradizione teatrale e musicale valdostana. La compagnia di teatro popolare Le Digourdì di Charvensod è stata invitata a partecipare al Concerto di Natale del Coro Penne Nere di Aosta, diretto dal maestro Fabrizio Engaz. L'appuntamento, che avrà inizio alle 21, non sarà solo un’occasione di riflessione musicale, ma anche un omaggio a Guido Sportelli, storico direttore del coro scomparso lo scorso gennaio.

L'evento, infatti, sarà dedicato alla memoria di Sportelli, un faro culturale per il coro e per la comunità musicale valdostana. La sua passione e dedizione per la musica corale hanno segnato la storia di questo gruppo e continuano a risuonare nei cuori di chi lo ha conosciuto. Un omaggio che non può mancare a chi, con impegno e dedizione, ha contribuito a mantenere viva la tradizione corale nella nostra valle.

Fabien Lucianaz, presidente della compagnia Le Digourdì, ha dichiarato: «Abbiamo accettato con piacere l'invito delle Penne Nere – un gruppo che porta avanti da sempre il nostro patrimonio musicale – e in sinergia abbiamo pensato di presentare una serie di brevi divertenti sketch che introdurranno ogni loro esibizione canora». Un bellissimo esempio di collaborazione che mette insieme il teatro e la musica, due forme di espressione che, seppur diverse, sono fortemente radicate nella cultura locale.

Gli sketch che Le Digourdì presenteranno durante il concerto saranno brevi ma carichi di umorismo, tipico del repertorio della compagnia, e avranno lo scopo di alleggerire e arricchire il programma musicale del coro. Questi momenti teatrali, scritti dai membri della compagnia, saranno recitati da attori noti come Jean Louis Centoz, André Comé, Arnaud Comé, Michel Comé, Alessandro Garetta, Charlotte Linty, Amédé Quendoz, Chryslène Quendoz, Eric Luboz, Fabien Lucianaz, Margot Jorrioz, Marlène Jorrioz, Parfé Lucianaz, Agnès Dall’Ara e Philippe Rosaire. La loro presenza sul palco promette di infondere un tocco di autenticità e calore umano, tipico delle tradizioni della nostra regione.

Un aspetto importante di questo evento è la sua finalità benefica. Il Concerto di Natale del Coro Penne Nere, infatti, sostiene l'associazione Duchenne Parent Project APS, che si batte per raccogliere fondi e promuovere la ricerca contro la distrofia muscolare di Duchenne. Un'ulteriore conferma che la cultura valdostana non solo celebra le sue radici, ma guarda anche al futuro con attenzione e solidarietà.

L'appuntamento al Teatro Splendor è dunque un’occasione da non perdere, non solo per ascoltare il Coro Penne Nere e godere della bellezza della musica corale, ma anche per immergersi in una serata di teatro e tradizione, in cui le diverse forme artistiche si incontrano per dare vita a un evento speciale, carico di significato. Come ricordato da Lucianaz: «Il nostro intento è quello di unire le forze per offrire un'esperienza che celebri la nostra cultura, ma che allo stesso tempo porti un contributo concreto a chi ha bisogno».

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita presso il Caffé Villettaz in via Porta Praetoria o alla biglietteria del Teatro Splendor la sera dell’evento. Non dimenticate che la serata è anche un'occasione per fare del bene, sostenendo una causa che merita l’impegno di tutti.