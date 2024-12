Associazione Barbara & Co, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, rilancia l’iniziativa “Vivi, Lotta, Brilla: un Dono a Natale!”, un progetto di solidarietà volto a portare gioia e calore a pazienti oncologici, geriatrici e di altri reparti durante il periodo natalizio. I doni raccolti saranno distribuiti tra il 25 dicembre e il 6 gennaio per rendere il Natale speciale… a tutti.

“L’idea di raccogliere piccoli doni da distribuire alle persone ricoverate durante il periodo natalizio è un gesto di amore e attenzione nei confronti di chi sta affrontando un momento difficile”, spiega Barbara Biasia, promotrice dell’iniziativa. “Con un piccolo dono e un sorriso cerchiamo di offrire calore ed empatia. Di fatto, veniamo ripagati dalla luce negli occhi di chi riceve.”



Tutti possono contribuire con un piccolo gesto di solidarietà. I doni, già incartati e accompagnati dall’indicazione del genere (uomo/donna), potranno includere prodotti per la cura della persona, indumenti o oggetti di uso quotidiano. Si prega di evitare generi alimentari.



“Siamo molto contenti di poter aiutare l’Associazione Barbara & Co con il lancio del nuovo fondo filantropico e supportare le loro bellissime iniziative”, ha aggiunto Patrik Vesan, Segretario Generale della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, ha aggiunto. “Barbara è un’amica di lunga data della Fondazione, ed è un piacere lavorare insieme per il benessere delle persone in cura.”



I regali potranno essere consegnati presso la Fondazione Comunitaria, via S. Giocondo 16, Aosta, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12; l’Alimentari Borney Renzo, ad Aymavilles, durante gli orari di apertura del negozio; oppure contattando direttamente Barbara (333 364 9429), Anna (320 436 9061) oppure scrivendo mail ets.barbaraco2022@gmail.com.



Aperto il nuovo fondo “Barbara&Co – 2 Motori per la Vita”

Contestualmente, l’Associazione Barbara & Co e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta annunciano la creazione di un nuovo fondo filantropico denominato “Barbara&Co – 2 Motori per la Vita”. Questo fondo sarà destinato a sostenere attività sociali, beneficenza e iniziative di pubblica utilità, con particolare attenzione al supporto delle persone affette da tumore al seno metastatico. Inoltre, potrà finanziare iniziative che rispondano a finalità sociali e filantropiche, seguendo le indicazioni di Barbara Biasia, referente del fondo. Chi desidera contribuire ma non ha tempo per acquistare doni, può effettuare una donazione direttamente sul fondo attraverso la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

Coordinate delle agenzie disponibili per effettuare una donazione:

Filiale Arco d'Augusto

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA

IBAN: IT53Q0858701211000110150701

Filiale 55000

BANCA INTESA SANPAOLO

IBAN: IT73G0306909606100000005667

AostaConseil

UNICREDIT

IBAN: IT37G0200801210000102396075