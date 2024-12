A Lillianes istituita in via sperimentale una gestione della viabilità con impianto semaforico di nuova generazione

traffico sarà regolato da un semaforo cosiddetto “intelligente” che rileva la presenza e il movimento dei veicoli consentendo di ottimizzare i tempi di attesa in coda e limitando i disagi agli utenti della strada.

“Si tratta di un intervento – spiega l’Assessore Davide Sapinet – che si colloca in corrispondenza di uno snodo da sempre fonte di criticità, causate principalmente dalla circolazione, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza nella valle del Lys, in un tratto caratterizzato dalla particolare conformazione della strada e dalla vicinanza degli edifici alla carreggiata. L’installazione dell’impianto semaforico “intelligente” si pone l’obiettivo di migliorare il deflusso del traffico e la sicurezza della circolazione stradale nel centro abitato e dei residenti del comune.”

Nell’ambito degli interventi di miglioramento della sicurezza stradale della S.R n° 44 l’Amministrazione Regionale ha, inoltre, recentemente approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della strada regionale, in vari tratti posti nei comuni di Lillianes e Fontainemore, per un importo di circa 1.100.000 euro, i cui lavori saranno avviati nel corso dell’anno 2025.

“Con questo intervento – precisa il Sindaco di Lillianes Daniele De Giorgis - si è concretizzata un’azione intrapresa alcuni anni fa e che ha coinvolto molteplici attori del territorio: i colleghi Sindaci della Valle del Lys e di Pont-Saint-Martin, che rappresento, la Protezione Civile e l’Assessorato alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente. Abbiamo preso in conto le possibili risposte da adottare per mitigare il problema di viabilità e di sicurezza trovando nel posizionamento del semaforo intelligente una prima risposta a una situazione complessa che impatta sia sulla comunità lillianese sia su tutti coloro che transitano lungo la valle. Si tratta ora, di avviare un periodo sperimentale al termine del quale si potranno valutare vantaggi e ulteriori azioni da adottare. Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa parte di progetto.”