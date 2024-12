A Charvensod il Natale si festeggia con Noël chez nous

Luci, musiche, sapori, colori, ma anche alcuni importanti momenti istituzionali, tutto all’insegna della convivialità e della condivisione: è il Noël chez nous, gli eventi per celebrare il Natale che Charvensod si prepara a vivere con la sua comunità.

I festeggiamenti si apriranno, come da tradizione, con l’accensione dell’albero di Natale a Pont-Suaz e i canti natalizi dei bimbi delle scuole Adelline Lucianaz e Davide Mirko Viérin, in programma per sabato 7 dicembre alle 17.30. Sabato 14, alle 15, presso il Centro Servizi in località Capoluogo, un pomeriggio di animazione, socializzazione e convivialità per e con i jeunes d’antan, in collaborazione con l’Aism.

Sabato 28 dicembre sarà inaugurato l’Albo d’oro degli amministratori comunali e verranno consegnate le maturità civiche ai neodiciottenni. Il giorno successivo, tradizioni e convivialità verranno riproposte in “Aspettando Traditèn” (la veillà di Charvensod, che tornerà nel 2025), con un evento musicale per celebrare il 60° anniversario della Gaie Famille, previsto al Bourneau.

L’anno nuovo porta con sé due appuntamenti tradizionali: il Tombolone, domenica 5 gennaio alle 20.30 nel salone della scuola di Plan-Félinaz “Davide Mirko Viérin”, e “Une soirée à Cotillon” lunedì 20 gennaio alle 20.30 presso il Centro Servizi.