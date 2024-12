II Commissione: parere favorevole alle leggi di bilancio della Regione 2025-2027

Nella riunione di oggi martedì 3 dicembre 2024, la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e RV, sulla legge di stabilità regionale e sul bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2025-2027, di cui sono relatori i Consiglieri Antonino Malacrinò (FP-PD) per la maggioranza e Stefano Aggravi (RV) per la minoranza.

Entrambi i disegni di legge sono stati depositati dal Governo regionale il 31 ottobre. Il bilancio di previsione, pareggia in 1 miliardo 897 milioni per l’anno 2025, 1 miliardo 707 milioni per il 2026 e 1 miliardo 608 milioni per il 2027.

«Dopo un ampio confronto con le parti sociali, le associazioni di categoria, i rappresentanti del territorio e la Giunta regionale - dice il Presidente Antonino Malacrinò -, la Commissione ha espresso il parere al fine di portare i due provvedimenti finanziari all'attenzione del Consiglio già convocato da lunedì 9 a giovedì 12 dicembre.»