GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato il conferimento di un incarico alla Finaosta SpA per l’elaborazione di uno studio giuridico e lo sviluppo delle attività prodromiche all’affidamento della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e della correlata attività alberghiera e per la definizione dei rapporti con il soggetto terzo gestore.

Sono state approvate le bozze dei disciplinari d’uso delle aree addestrative denominate “Poligono di Clou Neuf” ad Aosta e Sarre, “Poligono di Menouve” ad Etroubles e “Poligono di Orgère” a La Thuile, tra l’Ufficio Affari territoriali e di presidio della Valle d’Aosta del Comando area territoriale del Comando truppe alpine e la Regione autonoma Valle d’Aosta.

È stato espresso parere favorevole alla denominazione ufficiale dei villaggi, delle frazioni e delle località del Comune di Pontboset, proposta dalla Commissione per la toponimia locale, sentito il parere del Consiglio comunale di Pontboset. Come previsto dalla legge regionale 61 del 9 dicembre 1976, le nuove denominazioni saranno ufficializzate con atto del Presidente della Regione.

Sono stati nominati i seguenti componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance per il triennio 2025-2027: Giovanni Vallotti in qualità di Presidente, Luca Nervi e Marta Barbieri in qualità di componenti.

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la flessibilità organizzativa degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta”. Con questo atto si creano le condizioni per l’attuazione del nuovo modello organizzativo dell’Amministrazione regionale proposto dai consulenti di SDA Bocconi di Milano e si adeguano le disposizioni regionali concernenti il reclutamento, la mobilità e il sistema di classificazione, unitamente all’ordinamento professionale, del personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale all’evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni a livello statale.

La Giunta regionale ha quindi approvato il contratto tra la Regione e il Soccorso alpino valdostano per la definizione degli aspetti organizzativi e finanziari degli obblighi di servizio pubblico per le attività di soccorso in montagna e di protezione civile, per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Il costo complessivo è di 6 milioni e 420 mila euro.

È stata approvata la concessione di contributi in conto capitale a favore di 81 domande ritenute ammissibili, ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5, per i danni subiti da attività produttive e dai proprietari di beni immobili, loro pertinenze e di beni mobili in conseguenza della situazione di emergenza verificatasi sull’intero territorio regionale, nei giorni 29 e 30 giugno 2024, per una spesa totale massima di 3 milioni 301 mila 600 euro.

La Giunta ha autorizzato il Presidente del Comitato regionale per le relazioni sindacali a sottoscrivere l’accordo per il rinnovo contrattuale, per il triennio 2022/2024, per le categorie del comparto unico regionale.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la partecipata regionale IN.VA. SpA in materia di realizzazione e gestione del sistema informativo regionale, per il quadriennio 2025-2028.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il rinnovo del Protocollo d’intesa per lo svolgimento delle attività di formazione sui temi della legalità e della giustizia e l’istituzione di una borsa di studio su tali temi tra la Regione, l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, la Corte di Appello di Torino, la Procura generale presso la Corte di Appello di Torino e l’Associazione nazionale magistrati.

Nell’ambito delle attività culturali, è stato approvato il programma dell’edizione 2025 del convegno internazionale “Les rencontres de physique de la Vallée d’Aoste”, composte dalle sessioni di lavoro da parte di congressisti qualificati, dai forum dei giovani scienziati e da alcune attività didattiche rivolte agli studenti valdostani delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché dal laboratorio Hepscape rivolto a studenti di tutti gli ordini di scuola e al pubblico.

Le Gouvernement a approuvé l’organisation de la 73e édition des Floralies – Assemblée des Chœurs et des groupes folkloriques valdôtains, qui se déroulera à Aoste, du samedi 24 au samedi 31 mai 2025, au Théâtre Splendor et à l’Église de Saint-Ours.

È stato approvato il finanziamento all’Associazione Abbonamento Musei per lo svolgimento dell’attività relativa al triennio 2025/2027, nonché la bozza di convenzione. La decisione consentirà alla Regione di continuare a operare per il raggiungimento degli obiettivi culturali previsti dal progetto Abbonamento Musei, in particolar modo per quanto concerne la diffusione e il miglioramento della conoscenza e della fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica regionale e sovraregionale, favorita dallo sviluppo di un’unica carta di libero accesso valida per i musei e i beni convenzionati.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo per il funzionamento istituzionale, per il 2024, alla Fondazione montagna sicura con sede a Courmayeur. Il contributo, di 63 mila euro, viene erogato sulla base della relazione annuale dell’attività svolta.

Nell’ambito delle attività geologiche, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della SR n. 44 della Valle di Gressoney, in località Steischlag, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, finalizzato alla protezione dell’abitato di Tschemenoal e della S.R. 44 in un settore di versante recentemente interessato da alcuni episodi di crolli lapidei.

Sono poi stati approvati due progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di sondaggi geognostici verticali per la definizione dell’evoluzione della deformazione gravitativa profonda di versante, nei Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses e Valtournenche, località Le Breuil.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E.) dell’intervento di ristrutturazione per adeguamenti normativi dell'edificio scolastico sito in Via Torino del comune di Aosta, per un importo complessivo lordo di 1.526.267,18 euro.

È stato approvato il testo dell’Accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione di un nuovo maneggio nell’area sportiva di regione Tzamberlet ad Aosta. La spesa prevista è di 2 milioni e 500 mila euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’approvazione delle disposizioni applicative per sostenere la redazione e il monitoraggio da parte degli enti locali, dei piani di azione per il clima e l’energia sostenibile (PAESC). L’atto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti nel PEAR VDA 2030 tramite l’adozione di Piani su scala locale e definiti in funzione delle reali esigenze dell’ente locale, che potrà valutare con maggior dettaglio le potenzialità e i fabbisogni energetici del territorio di propria competenza.

Sono state determinate le agevolazioni tariffarie per gli abbonamenti al servizio ferroviario a favore dei residenti in Valle d’Aosta per il 2025. Saranno, quindi, confermate un’agevolazione tariffaria pari al 60% del costo degli abbonamenti mensili e un’agevolazione tariffaria pari al 30% del costo degli abbonamenti settimanali. L’importo impegnato è di 450 mila euro.

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione e la S.I.T. Vallée per gli anni 2025, 2026 e 2027 (fino al 30 giugno 2027) per la gestione del sistema tariffario integrato.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata l’organizzazione, per il 2025, di viaggi di familiarizzazione in Valle d’Aosta per operatori turistici e della comunicazione, italiani e stranieri. L’importo complessivo della spesa è di 236 mila e 600 euro.

Infine, è stato approvato un pacchetto di servizi promo-pubblicitari di promozione della Valle d’Aosta tramite l’immagine pubblica e i mezzi di comunicazione dell’atleta valdostano Guglielmo Bosca di Courmayeur, a seguito dei risultati sportivi di rilevanza internazionale conseguiti dall’atleta del Centro Sportivo Esercito, tra i quali il titolo Italiano Assoluto di Super G 2024 e quinto nel ranking mondiale Super G 2024.