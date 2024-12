Alluvione di giugno: la Giunta regionale approva 3,3 milioni di euro per i danni a imprese e privati

Il provvedimento si inserisce in un ampio intervento di solidarietà istituzionale, che ha visto già stanziamenti significativi a favore dei comuni e delle imprese, con l’obiettivo di rispondere prontamente alle gravi difficoltà causate dal disastro naturale.

Il provvedimento approvato prevede la concessione di contributi in conto capitale, per un totale di 3.301.600 euro, destinati a coprire i danni subito da imprese e privati, colpiti dalla calamità. In particolare, sono 81 le richieste ammissibili che verranno sostenute da questi fondi, per aiutare nella ricostruzione e nel recupero delle attività produttive e dei beni immobili danneggiati. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale lunedì 2 dicembre, come parte di una serie di azioni mirate a garantire un aiuto tempestivo e concreto a coloro che stanno affrontando le conseguenze di un evento che ha messo a dura prova le comunità locali.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha commentato con soddisfazione l’adozione del provvedimento, sottolineando il lavoro di squadra e l’efficacia della macchina amministrativa. “È un altro passo importante per dare un concreto sostegno ad aziende e privati che hanno subito danni in seguito all’alluvione di fine giugno. Con l’approvazione di questo atto, potremo ora procedere nell’iter di attribuzione delle somme previste dalle singole istruttorie”, ha affermato il Presidente. Un’azione che, secondo Testolin, dimostra l’impegno della Regione a rispondere alle necessità urgenti, in modo tempestivo e con la massima attenzione alle situazioni specifiche di ciascun richiedente.

L’amministrazione regionale, dunque, continua a muoversi con determinazione per affrontare le difficoltà derivate dal disastro e supportare chi è stato maggiormente danneggiato, non solo dal punto di vista economico, ma anche umano. Con questo intervento, la Regione dimostra una volontà di esserci, rispondendo non solo con risorse economiche, ma anche con un sistema di gestione attento e capillare, che cerca di soddisfare al meglio le esigenze di una comunità che sta cercando di rialzarsi.

Le misure adottate, comprese le recenti risorse stanziate per i Comuni di Brusson, Châtillon, Emarèse, Montjovet, Pontey e Ayas, sono un segnale chiaro della volontà della Giunta di proseguire nel proprio impegno per una ricostruzione solida e sostenibile. Inoltre, il sostegno alle imprese tramite la copertura degli interessi e delle spese di istruttoria per i finanziamenti a seguito dei danni è un altro segno di come la Regione stia cercando di garantire un percorso di rilancio per il tessuto economico locale.

Un aspetto fondamentale di queste azioni è la tempestività, che diventa cruciale per ridurre al minimo i disagi e le difficoltà che le persone e le imprese stanno vivendo. L’amministrazione sta cercando di lavorare senza sosta per garantire che i contributi arrivino nel più breve tempo possibile e che ogni singola richiesta venga valutata con attenzione. Si tratta di una risposta che non si limita alla semplice erogazione di risorse, ma che punta a dare concretezza alle necessità di chi ha subito danni, attraverso un intervento strutturato e attento.

Le parole del Presidente Testolin evidenziano la serietà e la responsabilità con cui la Giunta regionale sta affrontando la situazione. “Credo si possa affermare che la macchina amministrativa, anche in questa fase, sta lavorando con attenzione per cercare di rispondere nella maniera più immediata e puntuale ai bisogni delle imprese e dei cittadini interessati”, ha dichiarato. Un messaggio che sottolinea l’importanza di un lavoro di squadra e di un’azione amministrativa pronta e consapevole, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione che sta attraversando una delle sfide più difficili degli ultimi anni.

Questo provvedimento segna dunque una tappa fondamentale nella gestione delle conseguenze dell’alluvione, ma anche un segnale forte di solidarietà e di sostegno concreto da parte della Regione, che si pone al fianco delle sue comunità in un momento tanto delicato.