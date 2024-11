Le ski et la nature: une cohabitation gagnante

Au cœur des débats, l'harmonisation des activités de montagne avec la préservation de l'environnement a été mise en avant, soulignant l'importance d'une gestion collective et responsable pour assurer un avenir prospère et respectueux de la nature pour la Vallée d'Aoste. La rencontre, modérée par le journaliste Luca Casali, a vu la participation de plus de cent spectateurs, offrant une occasion de confrontation sur des sujets cruciaux pour l’avenir de la Vallée d'Aoste.

Joël Farcoz, président de l'Union Valdôtaine, a ouvert la soirée en soulignant le rôle central de l'Union pour garantir le bien-être de la communauté valdôtaine. Farcoz a rappelé que, dès la naissance du mouvement, l'Union a toujours œuvré pour promouvoir des liens solides entre toutes les forces locales, afin que le territoire et ses ressources puissent être valorisés dans le respect de notre identité. "Nous sommes ici aujourd'hui, en tant que représentants de la montagne, grâce à ceux qui se sont battus dès le début pour le bien-être de notre terre et de notre peuple. L'Union Valdôtaine a toujours cru en l'importance d'unir les Valdôtains, car notre développement dépend de la force de la communauté et de la gestion responsable de nos ressources. C'est cet esprit qui nous a guidés et qui continuera à orienter notre engagement pour l'avenir de la Vallée d'Aoste", a déclaré Farcoz.

Au cœur de la rencontre, le binôme fondamental entre ski et nature, avec une analyse de la manière dont ces deux mondes peuvent coexister de manière durable. Valeria Ghezzi, présidente de l'ANEF, a parlé des risques que le changement climatique représente pour le secteur des remontées mécaniques, mais aussi des actions que le système italien a mises en place pour soutenir les communautés de montagne. "Les remontées mécaniques ont été parmi les premières à subir les effets du changement climatique. L'Italie a su mieux que d'autres nations valoriser les communautés de montagne, leur permettant de continuer à prospérer, mais il reste encore beaucoup de travail à faire", a souligné Ghezzi, attirant l'attention sur la nécessité d'un engagement constant pour protéger le secteur.

Jean Pierre Fosson, secrétaire général de la Fondation Montagne Sicura, a abordé le thème de la sécurité en montagne, de plus en plus menacée par les événements climatiques extrêmes. "Les changements climatiques, avec des manifestations climatiques soudaines qui frappent tous les territoires alpins, y compris la Vallée d'Aoste, nous obligent à revoir les pratiques de prévision et de prévention des avalanches. La sécurité de nos territoires et des personnes qui y vivent est une priorité qui nécessite une adaptation continue et le renforcement des collaborations avec les professionnels et les associations locales pour relever ensemble les défis climatiques", a déclaré Fosson.

Dans un contexte de tourisme de plus en plus intégré avec la communauté locale, Giuseppe Cuc, président de l'Association des moniteurs de ski de la Vallée d'Aoste, a rappelé que la profession de moniteur de ski va au-delà de l’aspect sportif, constituant un élément fondamental du tissu social valdôtain. "Les moniteurs de ski sont un pilier pour notre communauté, amenant chaque année des milliers de jeunes sur nos montagnes, les élevant à l’amour de la montagne et de la nature", a déclaré Cuc, soulignant l’importance de transmettre les valeurs de la montagne aux nouvelles générations.

Le ski-alpinisme, qui connaît une popularité croissante, a également été au centre de la discussion. Roger Bovard, du Comité d'Organisation du Tour du Rutor, a mis en lumière la manière dont ce sport évolue vers une approche plus consciente de la nature. "Le ski-alpinisme devient de plus en plus une activité qui valorise la connaissance de nos vallées, au-delà de la compétition", a déclaré Bovard, montrant comment l’approche plus lente et consciente pourrait être une réponse aux défis du tourisme compétitif.

Un autre aspect fondamental de la soirée a été l’engagement des remontées mécaniques, qui représentent une ressource stratégique pour l’économie valdôtaine. Ferruccio Fournier, président de l’AVIF, a soutenu l’importance de rendre le secteur plus accessible aux habitants, avec des initiatives comme la réduction de 50% du prix du forfait de ski pour les Valdôtains. "Les remontées mécaniques sont une ressource stratégique pour notre économie, et la récente initiative de réduire de 50% le prix du forfait pour les Valdôtains est un pas important pour rapprocher la communauté locale des remontées", a déclaré Fournier.

L’importance d’un plan de développement pour le secteur touristique a également été soulignée par Luigi Bertschy, vice-président de la Région, qui a parlé de la nécessité d’un plan solide pour maintenir la compétitivité du domaine valdôtain par rapport aux autres régions alpines. "La politique régionale doit garantir que les remontées mécaniques restent un moteur économique essentiel pour la montagne", a déclaré Bertschy, mettant en évidence la nécessité pour la région de concilier tradition et innovation.

La discussion a également porté sur l’avenir du tourisme, avec un focus sur les nouvelles tendances qui se sont développées après la pandémie. Giulio Grosjacques, conseiller au tourisme, a parlé de l’arrivée de nouveaux flux touristiques, tels que ceux provenant des États-Unis et des pays nordiques, et des opportunités que ceux-ci représentent pour la Vallée d'Aoste. "La pandémie a changé notre vision du tourisme. Maintenant, nous devons viser de nouveaux flux touristiques, en tenant compte de l’inclusivité et de l’accessibilité, y compris pour les personnes handicapées", a déclaré Grosjacques, soulignant également les efforts pour rendre la montagne plus accessible à tous.

L’importance de la durabilité et de l’innovation dans les infrastructures touristiques a également été mise en lumière par Federica Bieller, présidente de Skyway Monte Bianco. "Chaque élément de notre panorama touristique et des infrastructures contribue à renforcer l’image de la Vallée d'Aoste. Skyway, par exemple, a atteint l’objectif de réduire les émissions à zéro, prouvant que l’environnement et les infrastructures peuvent coexister en harmonie", a déclaré Bieller, soulignant comment la technologie peut être au service de la durabilité.

Luigi Fosson (ADAVA) a fait écho aux réflexions de Bieller, soulignant le travail accompli par l’association des hôteliers pour améliorer la connaissance du territoire par les travailleurs, saisonniers et non saisonniers, qui contribuent à l’économie valdôtaine. "Nous ne devons pas nous fragmenter en secteurs, mais tous être un morceau de la Vallée d'Aoste", a déclaré Fosson, soulignant la nécessité de rassembler tous les secteurs économiques pour une vision commune.

Davide Bolognini, président du Parc Naturel Mont Avic, a rappelé que les parcs, comme le Mont Avic, non seulement protègent la biodiversité, mais offrent également une alternative valable au ski pour ceux qui souhaitent vivre la nature de manière plus tranquille. "Notre parc a été créé en 1989 grâce aussi à l’impulsion de l'Union Valdôtaine, et aujourd'hui il représente une synergie entre la protection de l'environnement et le développement économique à travers le tourisme durable", a déclaré Bolognini.

Ezio Marlier, président de l’Union Valdôstane des Guides de Haute Montagne, a souligné l’importance d’une réglementation qui protège les professions, comme celle des guides de montagne, garantissant la compatibilité entre la montagne et les activités économiques. "L’alignement récent de la réglementation régionale avec celle de la France et de la Suisse a permis à nos guides de travailler sans barrières, dans le respect total de l’environnement et des normes internationales", a déclaré Marlier.

Ettore Personnettaz, responsable de SkiAlp Grand-Saint-Bernard, a parlé de la nécessité de promouvoir un modèle de tourisme qui relie les différentes zones montagneuses, tout en respectant la biodiversité et l’environnement naturel. "Le projet SkiAlp Grand-Saint-Bernard est un exemple concret de la manière dont la montagne peut devenir un pont entre différentes cultures, dans un équilibre entre innovation et tradition", a affirmé Personnettaz.

Au niveau européen, Luciano Caveri (Conseiller aux Affaires Européennes, Innovation, PNRR et Politiques Nationales pour la Montagne), a rappelé que le développement et la nature doivent aller de pair dans le cadre de la culture montagnarde qui nous a été transmise. "Émile Chanoux nous a enseigné qu’il ne faut pas penser à la montagne sans tenir compte de ceux qui y vivent. La nature et l’homme doivent coexister pour maintenir l’équilibre qui nous permet de prospérer", a déclaré Caveri. "La Vallée d'Aoste doit être le promoteur de l’unité entre les 48 régions de la macro-région alpine, pour parvenir à une vision commune sur ces thèmes", a ajouté Caveri.

En concluant la soirée, Aurelio Marguerettaz, chef du groupe de l’Union Valdôtaine, a affirmé qu’il "émerge une Vallée d'Aoste plurielle", et que l’Union Valdôtaine entend "donner une représentation à tous", s’opposant à "certains acteurs politiques qui, d’un point de vue spéculatif, soutiennent des solutions non durables". Marguerettaz a réaffirmé que la Vallée d'Aoste ne pourrait pas offrir un produit touristique exceptionnel sans les compétences, les talents et les produits qui la composent. Un exemple de développement durable est le projet Skyway, qui est totalement compatible avec la nature et l’écosystème environnant. Ainsi, les investissements pour élargir le domaine skiable valdôtain doivent continuer à être réalisés, afin de favoriser un tourisme d’excellence qui attire des visiteurs du monde entier et profite à la communauté.

La conférence a représenté une importante occasion de débat, en ligne avec les actions politiques et les lignes directrices que l’Union Valdôtaine a toujours soutenues, pour promouvoir un développement durable de la Vallée d'Aoste, en préservant les ressources locales et le bien-être de la communauté valdôtaine, en harmonie avec la nature qui caractérise notre territoire.