In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali ha organizzato, in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile e l’Assessorato ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, un evento dal titolo “In viaggio verso nuovi orizzonti, in programma dalle ore 9 alle ore 13 nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta

L’appuntamento si colloca al termine di una serie di iniziative coordinate dal Dipartimento Politiche sociali e organizzati con il coinvolgimento degli Assessorati allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e ai Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, del Consiglio regionale, dell’USL della Valle d’Aosta, dell’UVMDI e di CoDiVA-Coordinamento disabilità Valle d’Aosta.

L’incontro rappresenta un importante momento conclusivo dove verranno ripercorsi i principali eventi che hanno caratterizzato la Kermesse, valorizzando l’impegno dell’Amministrazione regionale nel promuovere l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità, nell’ottica di garantire un sostegno concreto e promuovere politiche che possano migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, in particolare di coloro che vivono situazioni di disabilità.

A introdurre l’appuntamento saranno l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi, l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy, l’Assessore ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali Jean-Pierre Guichardaz e il Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin.

Durante l’evento, saranno presentate le progettualità più significative in corso e quelle in fase di programmazione riguardanti il tema dell’inclusione delle persone con disabilità. Un bilancio che non sarà soltanto un resoconto, ma un'importante occasione per mettere in luce i risultati ottenuti, nella prospettiva dell’impegno intrapreso con l’avviato processo di revisione della attuale legge regionale sul Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità.