Sei un mito! Scopri il tuo destino tra gli eroi e le leggende che raccontano chi sei davvero

L’associazione L’Albero di Zaccheo ODV, in collaborazione con il Flauto Magico ODV, promuove un evento straordinario che si terrà il 28 marzo p.v. alle ore 21:00 presso il Teatro Giacosa di Aosta, un'occasione unica pensata per i giovani, ma capace di parlare a tutti coloro che sono in cerca di un percorso di crescita interiore e di riflessione sul proprio posto nel mondo. Si tratta di “SEI UN MITO!”, un evento ideato e condotto da Enrico Galiano, scrittore e insegnante, che porterà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso i miti greci, alla ricerca di se stessi.

Il titolo dell'evento suggerisce immediatamente una riflessione profonda: essere un mito, significa riconoscere il proprio valore, scoprire le proprie inclinazioni più vere e inseguire con coraggio i propri sogni. Le storie degli eroi e degli dèi dell'antichità, che per secoli hanno influenzato la nostra cultura, sono ben più di semplici racconti. Esse sono strumenti che ci permettono di esplorare l’animo umano, di riflettere su temi universali come la vocazione, il talento e la ricerca del proprio posto nel mondo. Galiano, attraverso la sua narrazione, invita ognuno di noi a guardare dentro di sé, a riconoscere i propri doni e a comprendere le proprie aspirazioni più profonde, ma anche a sognare in grande, ad avere il coraggio di inseguire ciò che desideriamo davvero. I miti non sono solo testimonianze di un passato lontano, ma diventano strumenti per comprendere meglio il nostro presente, per scoprire chi siamo e chi potremmo diventare.

"Sei un mito!" è molto più di un evento, è un’opportunità per ogni giovane, ma anche per ogni adulto che si sente in cerca di sé, di affrontare con coraggio la propria ricerca interiore. Attraverso la narrazione dei miti greci, Enrico Galiano, scrittore e insegnante di grande sensibilità, ci invita a scoprire il talento che ci caratterizza, a comprendere le nostre vocazioni più profonde e ad avere il coraggio di seguire ciò che ci rende veramente unici.

In ogni mito, infatti, risiede una metafora potente che ci aiuta a capire come i grandi eroi, dalle loro difficoltà, siano riusciti a trovare il loro posto nel mondo, così come ciascuno di noi è chiamato a fare. “Sei un mito!” è un viaggio che non solo ci invita a guardare dentro noi stessi, ma ci spinge anche a sognare, a credere nei nostri sogni e a non temere mai di inseguire le nostre aspirazioni più alte.

Enrico Galiano, definito da Massimo Gramellini come "un professore stile Attimo fuggente", è un autore e insegnante di grande successo, noto per il suo approccio innovativo all’insegnamento e per il suo impegno nella sensibilizzazione dei giovani. Ha creato la webserie "Cose da prof", che ha raggiunto oltre venti milioni di visualizzazioni su Facebook, e ha dato vita al movimento dei #poeteppisti, un'iniziativa che invita gli studenti a diffondere poesie nelle città. La sua passione per l'educazione e per la crescita dei ragazzi lo ha portato a essere riconosciuto tra i 100 migliori insegnanti d’Italia nel 2015 e uno dei 10 insegnanti più influenti nel 2020. Inoltre, ha partecipato al programma di RaiGulp "La banda dei Fuoriclasse", dimostrando la sua capacità di ispirare anche al di fuori delle aule scolastiche.

L'ingresso all’evento è a offerta libera, con una raccolta che sarà destinata al progetto di ricostruzione di Casa Zaccheo ad Arpuilles, Aosta. Un’opportunità non solo per crescere culturalmente e personalmente, ma anche per contribuire concretamente a un progetto di inclusione sociale e di rinascita. La partecipazione all’evento è un gesto che va oltre il semplice intrattenimento: è un impegno a sostenere il valore dell’accoglienza, della solidarietà e della comunità.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata tramite il link sottostante:

Prenota il tuo posto

Il sostegno da parte del CELVA, del Comune di Aosta e il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta dimostrano l’importanza sociale dell’iniziativa, che va a favore della crescita culturale, educativa e sociale della comunità. L'evento rappresenta un'opportunità di riflessione collettiva, un invito a sognare e a mettersi in gioco, per costruire insieme un futuro più consapevole e inclusivo per tutti.