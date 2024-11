Luci di Natale al Forte di Bard, terza edizione. Tutte le sere torna la magia del video mapping

Torna con la terza edizione, Luci di Natale al Forte di Bard, lo spettacolo immersivo a 360° fatto di suoni e luci nella Piazza d’Armi della fortezza. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 17.30, un’atmosfera scintillante e surreale celebra la magia delle feste con gli effetti speciali del video mapping che verranno proiettati sulle facciate in un nuovo allestimento dedicato al tema delle costellazioni: Il regno delle stelle. Un viaggio nei segreti del cosmo tra meraviglia, scienza e mistero. Un percorso alla scoperta di galassie, nebulose e costellazioni che hanno ispirato artisti, scrittori e poeti, fino a ritornare sulla Terra nel suggestivo scenario del deserto illuminato dalla Stella Cometa.

Nella Piazza d’Armi verrà allestito anche uno scenografico Villaggio di Babbo Natale e dei suoi folletti che ospiterà animazioni e laboratori per i più piccoli nel corso delle feste (programma completo su fortedibard.it).

La magia del Natale al Forte di Bard non finisce qui. Dal 7 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025 la cappella militare accoglierà Lì Santoun d’Arles, il maestoso presepe curato dall’Association des amis du Salon International des Santonniers di Arles. Grande 80 metri quadrati, rappresenta un tipico villaggio provenzale del IX secolo, con oltre 250 statue tutte realizzate in modo artigianale. I Santoun, che significa Piccolo Santo, sono statuine in argilla realizzate attraverso una tecnica antica. Gli artigiani Santonniers prima modellano la statua e in seguito fanno seccare la forma più volte, con l’ausilio di stampi in gesso; infine, le dipingono con apposite tempere e le vestono. Le statue raffigurano, oltre alla scena della Natività, i mestieri tipici di questa regione del Sud della Francia. Accanto agli scorci di vita quotidiana, sono rappresentate anche alcune tradizioni popolari, come ad esempio il pellegrinaggio dei gitani a Saintes-Marie-de-la-Mer e il Mercato di Provenza.

Informazioni Luci di Natale

Le proiezioni avranno inizio alle ore 17.30 e proseguiranno sino all’orario di chiusura del Forte.

Le proiezioni non si effettueranno il 9, 16, 23 e 25 dicembre.

Ingresso incluso nel biglietto di entrata al Forte di Bard.

Non è necessario prenotare.



Orari festività

Dal 26 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 il Forte di Bard sarà aperto tutti i giorni, lunedì compresi, con orario dalle ore 10.00 alle 20.00 (fanno eccezione il 31 dicembre, apertura dalle ore 10.00 alle 18.00; 1° gennaio, dalle ore 14.00 alle 20.00). Chiuso il 25 dicembre.