Jeudi 5 décembre à 17h30 chez le Salone ducale de la Mairie aura lieu la présentation du livre:

"Pierino Chanoux et son "Diario" de Joseph-Cesar Perrin.

À cent ans de sa naissance et à quatre-vingt de sa mort il était important de faire sortir de l’oubli un jeune maquisard qui s’est sacrifié pour la liberté. Jeune lycéen, Pierino Chanoux a écrit un journal intime pour retracer son enfance et ses études. Lorsque il fut appelé aux armes par la République de Salò, ainsi qu’il l’avait déjà préannoncé à ses amis, il refusa de se présenter, déserta et d’abord il se cacha, puis ses sentiments le poussèrent à contribuer à la lutte antifasciste et il rejoint les maquisards de la bande “Vertosan”, et il tomba héroïquement sous le feu ennemi.

Joseph-César Perrin est né à Aoste le 2 novembre 1937 et demeure à Aymavilles. Dans l’enseignement au cours de quelques années (1957-1970), il a travaillé ensuite au Archives Historiques régionales d’Aoste comme archiviste-chercheur de 1971 à 1983. Il a participé à la vie politique et administrative de la Région.