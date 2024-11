Riconoscimento agli studenti valdostani per i tirocini estivi nelle strutture turistiche

I ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di svolgere tirocini formativi presso le strutture turistico-ricettive valdostane, hanno ricevuto il riconoscimento per il valore dell’esperienza formativa maturata durante l’estate. Un’occasione importante per celebrare l'impegno e la dedizione di questi giovani, che hanno avuto modo di acquisire competenze pratiche e di entrare in contatto con il mondo del lavoro nel settore turistico.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione dell’Assessorato regionale Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile, ha visto il coinvolgimento di numerosi ragazzi che, durante i mesi estivi, hanno lavorato presso le strutture aderenti ad Adava e Confcommercio, le principali associazioni di categoria del settore turistico. Grazie alla collaborazione con queste realtà, i tirocinanti hanno potuto acquisire un’esperienza sul campo che si è rivelata fondamentale per il loro percorso formativo e professionale.

Luigi Fosson, presidente Adava; il vice èresidente della Regione, Luigi Bertschy; l'Assessore Giulio Grosjacques

La cerimonia di consegna degli attestati è stata presieduta dal Presidente di Adava, Luigi Fosson, e dagli Assessori regionali Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques. Gli attestati sono stati consegnati ai ragazzi come simbolo del riconoscimento per il loro impegno e per il contributo che hanno dato durante i tirocini. Durante l'evento, gli Assessori hanno sottolineato l’importanza di queste esperienze, che non solo arricchiscono il bagaglio professionale degli studenti, ma costituiscono anche un’occasione di crescita per l’intero settore turistico valdostano, fondamentale per l'economia regionale.

L'iniziativa rappresenta un importante passo verso la creazione di una solida rete tra il mondo della formazione e quello del lavoro, mettendo al centro le esigenze dei giovani e il loro ingresso nel mondo professionale. L’Assessorato regionale ha ribadito l’importanza di proseguire con queste attività, per dare ai giovani opportunità concrete di inserimento lavorativo e per contribuire al rafforzamento delle imprese locali, che giocano un ruolo cruciale nello sviluppo e nella valorizzazione del territorio.

La cerimonia di oggi non è solo un momento di celebrazione per i giovani che hanno partecipato al programma, ma anche un'occasione per riflettere sul valore della formazione pratica e sul legame sempre più stretto tra le istituzioni e le realtà lavorative del territorio. Gli studenti premiati, con la loro esperienza, si sono preparati ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mondo del lavoro, forti di una formazione che li ha resi protagonisti diretti di un settore in continua evoluzione come quello turistico.