GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la convenzione tra la Regione e la Società finanziaria regionale Finaosta SpA per la definizione, la realizzazione e la gestione di un’area clienti comune per la presentazione delle domande di mutuo.

È stata approvata l’estensione al 31 dicembre 2026 della procedura atta a razionalizzare i movimenti veicolari di transito interessanti i comuni della “Plaine” di Aosta, per una maggiore fluidità e sicurezza dei traffici e del contenimento dell’inquinamento atmosferico. L’atto, nello specifico, estende la validità della gratuità della tratta autostradale Aosta Est – Aosta Ovest, alle medesime condizioni sinora applicate.

Le Gouvernement régional ha approuvé la participation de la Région aux manifestations des émigrés valdôtains dans leurs pays d’accueil en 2025.

È stata approvata la concessione dei contributi in conto capitale, tramite istruttoria valutativa, per i danni subiti dai proprietari di beni mobili, in conseguenza delle importanti colate detritiche verificatesi nei bacini dei torrenti Baudier e Varère, nei Comuni di Bionaz e Oyace il 14 agosto 2023.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Nell’ambito dei sistemi tecnologici, è stato approvato l’accordo tra la Regione e la Fondazione Gran Paradiso per la sperimentazione di un sistema di intelligenza artificiale generativa applicata al turismo naturalistico e culturale del Gran Paradiso.

È stato approvato lo schema di accordo, per gli anni 2025 e 2026, tra la Regione e la Regione Piemonte per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS (Global Navigation Satellite System).

Nell’ambito dei sistemi informativi, è stato quindi approvato il progetto di sperimentazione di strumenti di “Machine Learning” integrati con il fascicolo sanitario elettronico regionale-FSE e della convenzione con l’azienda USL della Valle d’Aosta per l’attuazione dello stesso.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati due progetti di fattibilità tecnica ed economica, afferenti ai lavori di sistemazione idraulica dei canali di scarico in località Foresch-HUs, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, e in località Barge-Brin nel Comune di Hône.

È stata approvata la sostituzione delle disposizioni attuative per il riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di manutentore del verde secondo gli standard previsti dalle norme nazionali e regionali.

È stata approvata la sostituzione del rappresentante della circoscrizione venatoria n. 4 del Comitato regionale per la gestione venatoria. L’adozione dell’atto permette di continuare in maniera efficace l’attività del Consiglio d’amministrazione del Comitato regionale per la gestione venatoria, con la rappresentanza di tutte le categorie.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’organizzazione dell’evento “Vetrina promozionale delle compagnie teatrali della Valle d’Aosta”, da svolgersi nel corso del 2025.

Sempre nell’ambito delle attività culturali, è stato approvato il piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività delle bande musicali valdostane per il 2024-2025.

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione e la FIAF – Federazione italiana associazioni fotografiche, per la promozione della fruizione delle mostre fotografiche organizzate dalla Regione. L’atto applica ai soci della FIAF l’ingresso a tariffa ridotta presso le sedi espositive regionali, esclusivamente in occasione di mostre fotografiche organizzate dalla Regione e impegna la FIAF a promuovere le singole mostre.

È stato, quindi, approvato il progetto museografico per il riallestimento complessivo del Museo archeologico regionale della Valle d’Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata l’integrazione al programma di finanziamento triennale per la realizzazione degli interventi programmabili di mitigazione del rischio idrogeologico e la concessione dei contributi ai Comuni di Bionaz, Emarèse, Quart e Saint-Pierre. La spesa complessiva è di 807 mila e 380 euro.

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione – Struttura opere idrauliche – e il Comune di Ayas per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Evançon e di una viabilità alternativa in frazione Champoluc del Comune di Ayas.

È stato approvato il piano degli interventi nel settore acquedottistico, fognario e dei depuratori danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 e 20 giugno 2024 e lo schema di convenzione tra la Regione – Struttura opere idrauliche – e il Consorzio dei comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea-BIM, in qualità di ente di governo dell’ambito (EGA) per l’intera regione.

Sempre nell’ambito delle opere idrauliche, è poi stato approvato il piano degli interventi urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua riferito agli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024. La spesa dei nuovi lavori è di 3.438.044,74.

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione, la Finaosta SpA e la Société infrastructures valdôtaines – SIV srl, per la realizzazione dell’intervento di sistemazione e allestimento dell’area verde antistante la nuova Università della Valle d’Aosta, denominata “Jardin de l’Autonomie”.

È stata approvata l’organizzazione dell’iniziativa di educazione ambientale denominata “Trekking Nature” per il 2025 e la conseguente quota partecipativa a carico delle famiglie. Il costo complessivo dell’iniziativa è di 126 mila e 880 euro.

È stata rinnovata la convenzione quadro tra la Regione, l’Ente Parco naturale Mont-Avic e la Fondazione montagna sicura per la collaborazione negli ambiti della ricerca applicata, della formazione e della divulgazione in materia di ambienti naturali, criosfera, nivologia e valanghe per il periodo 2024-2029.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la bozza di accordo di collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione per la realizzazione del progetto “Definizione dei criteri e modalità di utilizzo del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico 2023-2024”.

E’ stato approvato a favore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz il contributo annuale per l’esercizio finanziario 2023, relativo ai servizi sanitari e socio-sanitari accreditati e convenzionati con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, risultanti dal bilancio di esercizio e determinato in 400 mila euro.

Sono stati approvati i programmi di assistenza zooiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale presentati dall’A.NA.BO.RA.VA. per il 2025 che comprendono al loro interno un programma di assistenza zooiatrica, di contrasto all’antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, di lotta alle parassitosi bovine, un programma sulla biodiversità e registrazione riproduzione animale e un programma veterinario aziendale. Il costo complessivo per il triennio 2024-2026 è di 1 milione 305 mila e 564 euro.

E’ stato approvato il piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue) sierotipo btv-8, con costi del vaccino a totale carico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, per un costo stimato in 228.897 euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’adozione, nell’ambito del PNRR, del documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema Duale”, valido per l’anno formativo 2024-2025 che consiste nel rendere i sistemi di istruzione e formazione più compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro.

Sono state approvate le disposizioni attuative della misura “Bando neoimpresa” di cui al programma annuale degli interventi di politica del lavoro per il 2024. L’approvazione della decisione consentirà di incentivare la creazione di nuove imprese e attività professionali sul territorio regionale, anche in considerazione della circostanza che le edizioni proposte a partire dal 2022 hanno registrato un significativo riscontro in termini di adesioni, rivelandosi uno strumento utile anche al contrasto della disoccupazione di media e lunga durata.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state approvate le modificazioni alle disposizioni applicative dell’imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d’Aosta. Le modificazioni riguardano aspetti di natura procedimentale, quali ad esempio la modulistica e le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti.

Sono stati concessi dei contributi per 620 mila euro a favore degli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta e finalizzati al sostegno dell’attività sportiva federale ordinaria, relativa alla stagione agonistica 2023-2024.

Sono poi state concesse delle borse al merito sportivo a favore degli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale, conseguiti nella stagione agonistica 2023-2024.

Sono quindi stati concessi dei contributi a favore degli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta per l’attività agonistica di livello nazionale – Sport di squadra – relativa alla stagione 2024-2025. La spesa complessiva è di 170 mila euro e riguarderà alcune società degli sport delle bocce, del calcio e dell’hockey su ghiaccio.

Inoltre, sono stati concessi dei contributi per 120 mila euro a favore dei Comitati regionali degli enti di promozione sportiva e del CAI Valle d’Aosta, finalizzati al sostegno dell’attività sportiva a carattere promozionale e amatoriale svolta nel territorio regionale nella stagione 2023-2024.

Infine, sono stati concessi dei contributi, per un totale di 157 mila euro, a varie associazioni sportive per sostenere l’organizzazione di manifestazioni sportive diverse in programma nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025. In particolare, al Comitato “Cervinia World Cup” e allo Sci Club Gran San Bernardo A.S.D.

È stata approvata la pubblicizzazione dell’immagine turistico-sportiva della Valle d’Aosta mediante la sponsorizzazione, per la stagione agonistica invernale 2024-2025, degli atleti valdostani praticanti le discipline sportive invernali. Nello specifico si tratta di 15 atleti del biathlon, del freestyle-snowboard, sci alpino, sci di fondo, sci alpinismo, sci di velocità, snowboard e winter triathlon.

Infine, sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione, per il triennio 2024/2026, dei contributi alle associazioni sportive dilettantistiche “Hockey club Aosta Gladiators” e “Stade valdôtain rugby” per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.