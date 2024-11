Black Friday: Il 42% delle famiglie approfitterà degli sconti

Mancano pochi giorni all’ormai tradizionale appuntamento con il Black Friday e, come ogni anno, i negozi e i portali online si stanno preparando a tale appuntamento, applicando sconti e promozioni anche con molto anticipo.

In molti, infatti, aspettano il “Venerdì Nero” per effettuare acquisti che rimandano da tempo.

Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, cresce il numero di famiglie che approfitteranno degli sconti (quest’anno saranno il 42%, con una crescita del 7,7% rispetto al 2023). In lieve crescita anche la spesa media a famiglia, che si attesterà a circa 138,90 euro (+5,2% rispetto al 2023).

Una crescita che inciderà sull’andamento della spesa per i regali natalizi: la maggior parte di chi effettuerà acquisti (oltre il 69%) lo farà per comprare regali a prezzi scontati.



La maggior parte di chi effettuerà acquisti durante il Black Friday lo farà online, ma questo appuntamento rappresenta un’opportunità anche per negozi fisici e catene, che da settimane stanno organizzando le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni prima e dopo il Black Friday. L’estensione del periodo in cui avvengono gli sconti consentirà anche di incentivare le vendite in una fase in cui le famiglie si trovano in forte difficoltà a causa di prezzi ancora molto elevati.



Secondo le nostre prime stime, a regnare in testa alla classifica delle categorie merceologiche più acquistate saranno, ancora una volta, i prodotti di elettronica, incalzati dall’abbigliamento e dalla cura della persona, che quest’anno guadagnano terreno.

Di seguito, nel dettaglio, i settori più gettonati per gli acquisti del Black Friday 2024:

Articoli di elettronica (soprattutto: tablet, smartphone, smartwatch, smart TV e sound bar) e piccoli elettrodomestici (soprattutto dispositivi smart per la casa). Abbigliamento e calzature. Trucchi, prodotti per la skin care e servizi per la cura della persona. Viaggi ed esperienze (dai treni ai voli, alle agenzie viaggio, ormai molti in questo settore applicano sconti in occasione del Black Friday, approfittando anche del forte ritorno della voglia di viaggiare, che spinge sempre più persone a sostituire il viaggio al tradizionale regalo di Natale). Alimentazione e servizi di ristorazione. App, programmi e abbonamenti online (abbonamenti in app e software offrono promozioni molto vantaggiose in questa occasione). Sport e wellness (palestre, negozi sportivi, centri di fitness). Visite ed esami medici, prodotti farmaceutici. Servizi di manutenzione (dal controllo caldaia al controllo gomme, ormai nei settori più svariati si trovano promozioni per il Black Friday). Eco-sostenibilità (se il Black Friday è un incentivo al consumismo sfrenato, sono molti i brand e gli enti che hanno deciso di avviare, in tale occasione, iniziative e campagne per sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente: dalle aziende che hanno deciso di piantare un albero per ogni prodotto venduto durante il Black Friday a quelle che hanno integrato il proprio shop online con misuratori dell’impatto ambientale dei propri ordini, o anche con meccanismi che consentono di compensare le emissioni di anidride carbonica generate da ogni ordine, donando a una causa green… ma attenzione, in questi casi, al greenwashing).

Alcuni consigli:

• Fare ricerca in anticipo – Il Black Friday è un’ottima occasione per acquistare prodotti desiderati da tanto tempo, anticipare dei regali di Natale e, più in generale, cogliere l’opportunità di risparmiare denaro. Per non cadere nella “trappola” dell’acquisto compulsivo, ritrovarsi con prodotti inutili e scegliere accuratamente le offerte, è importante fare ricerca di prodotti e offerte in anticipo. Un ottimo strumento sono le wishlist, dove inserire gli articoli che pensiamo di acquistare, monitorandone anche il prezzo di partenza.

• Pianificare il budget – Anche la pianificazione del budget è importante per evitare di spendere troppo ed essere consapevoli di quanto denaro andrà speso, o potrà essere dedicato al Black Friday. Un ulteriore suggerimento può essere quello di utilizzare una carta prepagata, così da stabilire un budget fisso in anticipo e non superarlo.

• Prediligere l’acquisto di pacchetti o bundle – Acquistare pacchetti può permettere spesso di risparmiare. Gli articoli elettronici, in particolare, sono spesso venduti insieme ad accessori o prodotti correlati, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. Se si ha un budget limitato, è importante però assicurarsi di scegliere un bundle solo se servono effettivamente i prodotti inclusi, e non solo per l'attrattiva dell'offerta.

• Non farsi sfuggire le offerte lampo – Le offerte lampo sono promozioni a tempo limitato che possono permettere di risparmiare ulteriormente, ma si esauriscono in fretta. È importante monitorare il conto alla rovescia dell'offerta e, se interessati al prodotto, procedere all’acquisto il prima possibile. È fondamentale però anche confrontare sempre i prezzi prima di comprare, per assicurarsi che il prezzo sia davvero conveniente.

• Attenzione alle recensioni – Le recensioni sono uno strumento eccellente per capire se un prodotto può essere di qualità e se ha tutte le caratteristiche che si stanno cercando. Grazie ad esse, è possibile valutare l’esperienza degli utenti che lo hanno provato in precedenza ed avere, a grandi linee, un’idea delle sue performance. È molto utile però cercare recensioni eccessivamente positive senza molti dettagli o che ripetono un linguaggio simile, per individuare eventuali valutazioni false o manipolate.

• Controllare i siti di acquisto – Purtroppo, occasioni come il Black Friday espongono ancora di più gli utenti a truffe, mandando e-mail di phishing o creando siti falsi, identici agli originali, per rubare i dati personali o le informazioni di pagamento. È indispensabile, per potersi tutelare, controllare il simbolo del lucchetto nella barra URL, evitare di cliccare su link provenienti da e-mail o social media. I saldi hanno una rilevanza sempre maggiore per i commercianti che, in particolar modo grazie agli acquisti online, hanno l’occasione di raggiungere un numero sempre più vasto di acquirenti, ma anche per questi ultimi, che possono approfittare di questi momenti dell’anno per risparmiare diverse decine di euro e anticipare le occasioni di acquisto. Essendo occasioni in cui si percepisce il momento dell’acquisto come urgente, è importante arrivarci preparati e consapevoli.