Incontro letterario al brown Sugar Bar di Piossasco

Giovedì 21 novembre alle ore 18.30 il bar Brown Sugar di Piossasco ha ospitato un pubblico affiatato e partecipe per la presentazione della nuova edizione di Una Vita Parallela, a cura di Lodovico Marchisio (responsabile del CAI-GEB del Circolo Unicredit e del CAI sottosezione di Torino) e Guarigioni d'Amore, a cura dello stesso Marchisio con la moglie Roberta Maffiodo (cantante e fotografa) e la giornalista Edi Morini. Le copie dei due testi sono state visibilmente esposte su un tavolo all'ingresso della sala, alcune di esse vendute con successo ad alcuni partecipanti all'evento, che hanno beneficiato dell'opportunità di presenziare all'illustrazione dei due libri condivisa direttamente dagli autori. Tra il pubblico, ha partecipato all'evento il membro del CAI-GEB Giampiero Salomone.

Inizialmente pubblicato nel 1991, con la nuova edizione del 2019 Una Vita Parallela si arricchisce di otto nuovi capitoli collocati all'inizio del libro, in un viaggio a ritroso nel tempo nel quale l'autore e al contempo stesso il lettore cercano le risposte ai molteplici “perché” che si pongono nel corso della vita.



Alla presentazione di Guarigioni d'Amore, Marchisio e Maffiodo, in quanto diretti protagonisti di quest'opera autobiografica, hanno condiviso con il pubblico i propri vissuti e le emozioni da essi scaturite. Hanno inoltre comunicato le tematiche principali del libro che (con una raccolta di testimonianze da parte di amici, familiari e persone care) evidenziano il forte legame della loro coppia in cui, ognuno con le proprie difficoltà, riescono a guarirsi prendendosi reciprocamente cura l'uno per l'altro. Ed è proprio questa relazione simbiotica a racchiudere non solo la coppia, ma anche l'ambiente della montagna che, oltre ad essere una passione, rappresenta una vera e propria terapia naturale contro malattie invalidanti di natura cronico-degenerativa come il Parkinson, in cui viene affrontata ogni sfida della vita nella quale cercano e trovano la guarigione. A seguire, per portare una diretta testimonianza di tutto ciò, gli autori hanno condiviso con il pubblico la riproduzione di un vasto excursus di brevi filmati effettuati da Walter Marchisio (figlio di Lodovico), che riprendono un'ampia serie di escursioni, camminate, ferrate e arrampicate affrontate dalla famiglia Marchisio (Lodovico con la moglie Roberta, il figlio Walter con la moglie Veronica e la nipotina Kayla).

Queste videoriprese confermano le tesi rispettivamente sostenute da Marchisio e Maffiodo, ovvero La montagna-terapia come momentanea guarigione dal Parkinson e La depressione si può vincere. Tra esse, si citano le escursioni al Becco del Lupo, le Ferrate alle Cascate di St Benoit e al Monolite Des Sardières, il Corno del Camoscio, la Ferrata delle Peredrette, il Masso Gastaldi, la Via Ferrata di Pracatinat, la Punta San Martino e la Testa dell'Assietta. Successivamente, il pubblico è stato intrattenuto con la lettura di alcuni passi di Guarigioni d'Amore, da parte di Roberta Maffiodo: tra questi si citano il brano La Rinascita del Nostro Amore – Il mio Cuore nelle tue Mani (capitolo quinto, scritto dalla stessa Maffiodo e dedicato a Marchisio). Sempre Roberta, ha poi letto Rocambolesco salvataggio di una papera (capitolo sesto di Una Vita Parallela).

Al termine delle letture, Roberta Maffiodo ha intrattenuto il pubblico con poesie e canzoni: tra queste, il canto popolare Le mie Valli e la canzone di Omar Codazzi Grazie a Te; tra le poesie, L'Amicizia del socio GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) Mauro Carlesso. In chiusura, Giampiero Salomone ha recitato Festa tra Popoli e La Voce del Mare, poesie già direttamente condivise dall'autore e con una menzione d'onore della giuria ricevuta lo scorso sabato al Municipio di Bricherasio, durante la premiazione del concorso letterario Myosotis (premio culturale Città di Bricherasio, dodicesima edizione). In quest'occasione, anche Guarigioni d'Amore ha ricevuto una menzione speciale della giuria. In chiusura, gli autori hanno lasciato apertamente spazio agli interventi del pubblico, che ha avuto così modo di condividere le proprie riflessioni ed emozioni relativamente a quanto da loro condiviso. L'incontro ha favorito la vendita di varie copie dei libri in esposizione, comprensivi di autografi e dediche da parte degli stessi autori.