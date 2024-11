Complemento Regionale per lo Sviluppo rurale 2023/27: aperto il bando per investimenti produttivi forestali

E' stato aperto il bando relativo all'intervento SRD15 del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, destinato agli investimenti produttivi forestali. L'iniziativa si propone di sostenere la crescita del settore forestale attraverso finanziamenti mirati a potenziare il valore economico delle risorse forestali regionali, incentivando innovazioni tecnologiche e miglioramenti nei processi produttivi.

Il bando si concentra sul finanziamento di interventi che permettano di aumentare la competitività e l’efficienza delle imprese del settore forestale, migliorando la mobilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Gli investimenti ammissibili riguardano sia aspetti materiali che immateriali, in particolare:

l’ammodernamento e la realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali,

l’aggiornamento del parco macchine e delle attrezzature,

l’introduzione di innovazioni tecniche e gestionali,

la creazione di piattaforme logistiche online per il mercato.

Il bando mette a disposizione una dotazione complessiva di 650 mila euro per interventi sul territorio regionale, con un contributo che può coprire fino al 65% delle spese ammissibili. Per beneficiare del finanziamento, le imprese dovranno sostenere una spesa minima di 5.000 euro per ogni progetto. Le risorse saranno distribuite attraverso due finestre temporali per la presentazione delle domande, rispettivamente il 25 febbraio e il 25 giugno 2025.

Le richieste di finanziamento dovranno essere inviate in modalità cartacea o digitale (tramite PEC), utilizzando il modello disponibile sul sito ufficiale della Regione Valle d’Aosta nella sezione dedicata al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/2027. Le domande possono essere inviate all'indirizzo PEC risorse_naturali@pec.regione.vda.it, oppure tramite raccomandata A.R. all’indirizzo della struttura competente, l’Ufficio Foreste e Sentieristica dell’Assessorato delle Agricolture e Risorse naturali.

Il bando rappresenta un’opportunità significativa per le aziende del settore forestale della Valle d’Aosta, favorendo lo sviluppo di un’economia verde e sostenibile. Gli investimenti previsti contribuiranno a migliorare la qualità e la competitività del settore, portando vantaggi economici a livello locale e regionale.