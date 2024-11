La neve avvolge Aosta: Un Natale magico al Marché Vert Noël

La Capitale, avvolta da una coltre di neve che ha reso l'aria particolarmente calda e accogliente, si prepara a celebrare la sedicesima edizione del mercatino di Natale, che quest'anno tornerà nel cuore pulsante della città, in piazza Chanoux, quasi venti anni dopo l’ultima edizione in questo iconico spazio.

Il Marché Vert Noël rappresenta un viaggio nel cuore delle tradizioni valdostane, mescolando cultura, artigianato e gastronomia tipica della montagna. Quest'anno, infatti, la grande novità è il ritorno alle origini: il mercatino si presenterà come un vero e proprio villaggio alpino, dove le luci natalizie, i canti e i profumi della montagna faranno da sfondo a un’esposizione di oggetti artigianali, decorazioni natalizie, prodotti gastronomici tipici e dolci prelibatezze. Un'atmosfera che richiama il fascino della Valle d'Aosta, tra i suoi boschi di abeti e chalet in legno, mentre gli artigiani locali esporranno le loro creazioni, dal legno lavorato a mano alle candele profumate, dalla ceramica agli accessori in lana cotta e feltro.

Per cinque edizioni, il mercatino ha avuto luogo in piazza Severino Caveri, per poi trasferirsi nel 2013 nell’area archeologica del Teatro Romano, dove ha continuato a crescere fino a diventare un evento di rilevanza internazionale. Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, il Marché Vert Noël è ripartito nel 2021 con nuove modalità di allestimento. Quest’anno, la scelta di riportarlo in piazza Chanoux, cuore pulsante della città, segna un ritorno alle radici, pur mantenendo un legame con altri angoli di Aosta attraverso installazioni e videoproiezioni a tema.

L’edizione 2024 si preannuncia ricca di novità anche dal punto di vista dell’offerta: oltre ai tradizionali 42 chalet, i visitatori potranno scoprire laboratori artigianali, degustazioni di prodotti tipici e attività per bambini. Non mancheranno momenti di svago e intrattenimento, con musica, animazioni natalizie e l’attesissima pista di pattinaggio su ghiaccio, che aprirà a pochi passi dal mercatino in piazza San Francesco.

Quest’anno il Marché Vert Noël si distingue anche per l’impegno ambientale, essendo stato riconosciuto con il marchio “Label Ecoaction – Legambiente 2024.029” per il suo basso impatto ambientale. La manifestazione, infatti, non solo celebra la tradizione, ma si inserisce anche in un percorso di sostenibilità, rispettando pratiche che tutelano l’ambiente.

Il progetto di quest’anno include anche un suggestivo percorso luminoso che guiderà i visitatori dal Parco Emilio Lussu fino a piazza Chanoux, offrendo una passeggiata incantata che renderà ancora più speciale l’esperienza del mercatino. Un'iniziativa che si unisce agli sforzi delle istituzioni regionali e locali per promuovere Aosta come meta ideale per vivere la magia del Natale in una cornice unica, tra cultura, tradizione e innovazione.

Il Marché Vert Noël si conferma quindi non solo un evento commerciale, ma un appuntamento imperdibile per vivere Aosta in tutto il suo splendore natalizio, unendo la magia della neve, le tradizioni valdostane e il calore dell'accoglienza montana.