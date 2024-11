Un gesto di solidarietà che fa la differenza: La Colletta Alimentare unisce la Valle d'Aosta contro la povertà

In un periodo in cui la disuguaglianza sociale appare sempre più marcata, con una crescente polarizzazione tra chi accumula ricchezze immense e chi si trova in difficoltà, gesti di solidarietà come la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare assumono un valore ancora più significativo. Il 16 novembre 2024, anche in Valle d'Aosta, si è celebrata la 28ª edizione di questa iniziativa, che ha visto un forte impegno da parte dei cittadini e delle organizzazioni locali.

La giornata ha visto la partecipazione di circa 350 volontari, che hanno operato in 94 punti vendita distribuiti sull'intero territorio regionale. Il risultato della colletta è stato particolarmente positivo: sono state raccolte circa 37 tonnellate di generi alimentari, con un incremento del 4% rispetto allo scorso anno. Questo dato non solo testimonia la generosità e l'impegno della comunità valdostana, ma è anche un segnale importante di come, nonostante le difficoltà economiche, ci sia ancora una forte volontà di aiutare chi è in maggiore difficoltà.

La partecipazione attiva di numerose organizzazioni come l'Associazione Nazionale Alpini, la Croce Rossa Italiana, gli Scout, le Caritas parrocchiali, la Società di San Vincenzo de Paoli, i Rotary, i Lions, i Volontari del Soccorso e la Protezione Civile, ha permesso di rendere questo evento un momento di unione e di forza collettiva, in cui si è testimoniato il valore della solidarietà. Grazie al loro impegno e a quello di tantissimi cittadini che hanno scelto di donare, la colletta è stata una dimostrazione concreta di come la comunità possa rispondere alle difficoltà e lavorare insieme per il bene comune.

Un ringraziamento particolare va all’amministrazione regionale, che anche quest’anno ha sostenuto l’iniziativa attraverso l’Assessorato alla salute e alle politiche sociali, confermando così il suo impegno costante nei confronti delle persone più vulnerabili della nostra regione.

In un momento storico in cui la povertà cresce a dismisura, le occasioni di condivisione come la Colletta Alimentare rappresentano non solo un aiuto concreto per le persone che vivono in situazioni di difficoltà, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di una comunità che si prende cura dei suoi membri, senza dimenticare chi è più fragile. Ogni gesto di solidarietà, ogni piccola donazione, contribuisce a creare una rete di sostegno che è fondamentale per contrastare le ingiustizie sociali e offrire un futuro migliore a chi ne ha più bisogno.

L'Associazione Banco Alimentare per la Valle d'Aosta, guidata dal suo presidente Marinella Ciarlo, e Gianfranco Perron, responsabile della Colletta, hanno saputo coordinare con grande impegno questa straordinaria giornata, che non è solo un appuntamento annuale, ma un momento di riflessione collettiva sulla nostra capacità di essere più giusti e solidali. In un mondo che sembra sempre più diviso, è bello vedere che ci sono ancora tante persone pronte a fare la propria parte, dimostrando che la solidarietà non è solo un valore, ma una pratica quotidiana che può fare davvero la differenza.