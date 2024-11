Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: un gesto di solidarietà che cambia vite in Valle d'Aosta

Circa 100 esercizi commerciali e oltre 350 volontari saranno coinvolti in tutta la regione, con il sostegno fondamentale di numerose associazioni di volontariato, tra cui alpini, Croce Rossa Italiana, protezione civile e i gruppi locali di soccorso. L’Esercito Italiano e Poste Italiane forniranno supporto logistico, dimostrando la forza della collaborazione tra le istituzioni e la società civile.

Nel 2023, la Valle d'Aosta ha raccolto ben 36 tonnellate di alimenti, distribuiti a oltre 2.500 persone in difficoltà, un dato che mette in evidenza l'importanza di questo evento e la crescente sensibilità verso il tema della povertà alimentare. Come sottolinea Marinella Ciarlo, presidente del Banco Alimentare della Valle d'Aosta: "La Colletta Alimentare non è solo una raccolta di cibo, è un'opportunità per costruire una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni degli altri. Ogni gesto, ogni contributo, per quanto piccolo, è una mano tesa a chi vive in difficoltà."

La Giornata non è solo un momento di solidarietà, ma anche di riflessione sulle problematiche sociali legate alla povertà e all'insicurezza alimentare. “Anche quest'anno, la risposta della comunità valdostana è stata straordinaria", ha dichiarato Ciarlo. "Ciò che raccoglieremo sabato non sarà solo cibo, ma anche un segno tangibile di speranza per molte famiglie. La generosità dei nostri concittadini è il cuore pulsante di questa iniziativa."

L'evento coinvolge numerosi punti vendita, dove i cittadini potranno donare generi alimentari non deperibili. I pacchi raccolti verranno poi distribuiti attraverso le reti di supporto già attive sul territorio, tra cui le Caritas locali e i centri di assistenza. Questo modello di solidarietà capillare consente di garantire che il cibo arrivi nelle mani di chi ne ha realmente bisogno.

Il valore simbolico e pratico della Colletta Alimentare va ben oltre la singola giornata: è un impegno che coinvolge l'intera comunità. "Lavoriamo ogni anno per sensibilizzare e raccogliere, ma il nostro obiettivo finale è che ogni persona in difficoltà possa avere accesso a ciò di cui ha bisogno, ogni giorno dell’anno", afferma ancora Marinella Ciarlo. “Siamo grati a tutti coloro che ci supportano, dai volontari agli esercizi commerciali, passando per tutte le istituzioni. Il loro impegno è fondamentale per garantire il successo della Giornata.”

Anche per il 2024, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare rappresenta un'importante occasione per rispondere concretamente alla povertà alimentare in Valle d'Aosta e in tutta Italia, costruendo una rete di solidarietà che fa davvero la differenza.