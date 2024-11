Aosta: Via libera al piano per il rifacimento delle pavimentazioni stradali e al Bilancio 2025-2027

Il progetto, elaborato dall’ufficio tecnico comunale Area T3 Servizio Strade, prevede un Accordo quadro quadriennale, inserito all'interno del Piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Questo intervento ha l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, mediante il ripristino e il rifacimento dei tratti stradali deteriorati che ricadono sotto la gestione comunale.

L’Accordo quadro si sviluppa su tutto il territorio comunale e verrà suddiviso in due lotti, uno per la zona Est e uno per la zona Ovest della città. Al momento, la Giunta comunale ha già prenotato risorse disponibili per un ammontare di circa 1,37 milioni di euro, che consentiranno l'attivazione immediata dei primi contratti attuativi. Quando saranno disponibili risorse aggiuntive, l'importo complessivo del progetto potrà salire fino a un massimo di 2,44 milioni di euro, in base alle necessità e alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

In parallelo, la giunta ha approvato anche lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, unitamente allo schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, che dovranno essere presentati al Consiglio comunale. Il DUP è uno strumento fondamentale per la pianificazione strategica e operativa dell’Ente, e consente di sviluppare le linee programmatiche del mandato consiliare. In particolare, la parte strategica del DUP si concentra sugli indirizzi generali dell’amministrazione, mentre la parte operativa illustra gli obiettivi e i programmi che saranno messi in atto, in coerenza con gli indirizzi strategici.

Con il varo di questi progetti, l’amministrazione comunale di Aosta conferma il proprio impegno nella manutenzione e nel miglioramento delle infrastrutture stradali, essenziali per la sicurezza e la vivibilità della città. La giunta ha inoltre avviato i procedimenti necessari per l’espletamento della gara di appalto, che verrà gestita dalla Stazione Unica Appaltante regionale, garantendo così trasparenza e conformità alle normative.