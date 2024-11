GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la richiesta di sovvenzione alla Commissione europea per il 2025 da parte di Europe Direct Vallée d’Aoste, con contestuale approvazione della relativa proposta di piano di comunicazione.

Le Gouvernement régional a approuvé le concours de la Région à l’organisation du colloque “Le migrazioni nelle alpi”, qui se tiendra, à l’initiative de la Fondation Emile Chanoux, le 29 novembre 2024, dans les espaces de l’Aire mégalithique d’Aoste.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione degli aiuti a fondo perduto e sotto forma di mutui agevolati. L’atto consente di presentare domanda di aiuto, a decorrere dall'11 novembre, per investimenti nei settori della produzione agricola primaria e in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione e la Guardia di Finanza nell’ambito del rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi ai procedimenti relativi all’attuazione del diritto allo studio universitario.

È stato concesso un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale regionale “Università valdostana della terza età”.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la concessione di contributi ai Comuni di Bionaz, Champdepraz, Courmayeur, Donnas, Emarèse, Gignod, Introd, Lilianes, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Torgnon, Valgrisenche e Villeneuve per interventi urgenti e indifferibili nell’ambito del rischio idrogeologico. La spesa complessiva è di 1 milione 619 mila 049,51 euro.

È stata approvata, in linea tecnica, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata data una valutazione positiva sulla progettazione esecutiva di variante del IV Lotto Fase 3 per la realizzazione del nuovo Ospedale regionale “Umberto Parini”. Il costo complessivo lordo dell’intervento è pari a 178 milioni 515 mila e 453,96 euro, previsto nel quadro tecnico ed economico allegato alla progettazione.

È stato recepito il decreto del Ministero della Salute relativo al riparto del fondo per l’Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026. Il recepimento del decreto ministeriale consente di avviare le nuove attività finalizzate a una diagnosi precoce e tempestiva e a una migliore presa in cura delle persone affette da disturbi cognitivi e demenze, in collaborazione con l’Azienda USL attraverso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze e con la Cabina di regia, in condivisione con il Tavolo regionale permanente di monitoraggio relativo ai disturbi cognitivi e alle demenze.

È stata approvata la partecipazione della Regione, per il tramite dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, all’evento organizzato per il 2024 dall’Associazione Banco alimentare per la Valle d’Aosta, denominato “28a Giornata nazionale della colletta alimentare”. All’associazione è stato concesso un contributo pari a 27.000 euro per l’acquisto di derrate alimentari ad integrazione di quanto sarà raccolto dai volontari nell’ambito della colletta alimentare.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’Assessore partecipa, nell’ambito del Forum Internazionale del Turismo organizzato dal Ministero del Turismo, al panel sull’Accessibilità, durante il quale si discuterà di come far crescere ulteriormente il turismo in Italia.

È stata approvata l’organizzazione della seconda edizione dell’evento di orientamento “#VDAOrienta”, in programma nel mese di febbraio 2025 e dedicato agli alunni delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado e agli studenti delle classi quarte della Scuola secondaria di secondo grado, con la finalità di fornire loro informazioni dettagliate sulle diverse opzioni di carriera disponibili, sia in ambito accademico che lavorativo, e limitare così il fenomeno della dispersione scolastica.