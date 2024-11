Mobilità sostenibile: l’indagine rivela poca chiarezza sul tema e diffusi pregiudizi. Parte la campagna informativa Smuoviamoci! promossa da 10 Associazioni

La sostenibilità continua ad essere un concetto spesso sfocato per molti cittadini, un tema che, seppur di grande attualità, non trova ancora un'adeguata comprensione nelle sue diverse sfaccettature. Da un lato, la sostenibilità è principalmente vista come la tutela dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e la riduzione dell’impatto delle attività umane e aziendali, una visione che oltre la metà degli intervistati considera la più rilevante. Tuttavia, quando si parla di mobilità sostenibile, emergono ancora molti pregiudizi e incomprensioni, a partire dalla difficoltà di associare la sostenibilità a pratiche quotidiane, come l'uso dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Nonostante la crescente attenzione a queste tematiche, il 31% dei cittadini intervistati considera "a basso impatto" la propria vecchia auto termica, segno di una scarsa conoscenza sui mezzi ecologici e di una difficoltà nel riconoscere le reali alternative disponibili.

Questi dati emergono da un’indagine, condotta nell’ambito della Settimana europea della mobilità 2024, dal titolo “Mobilità sostenibile, cosa ne pensi?”, che ha coinvolto 1794 cittadini. L’indagine è stata realizzata dalle principali associazioni dei consumatori italiane: ADICONSUM, ADOC, ASSOUTENTI, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UDICON, e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI. Dalla ricerca emerge una chiara necessità di migliorare la comprensione di cosa sia realmente la mobilità sostenibile e come le scelte quotidiane di trasporto possano contribuire a un futuro più verde e equo.

Per rispondere a questa esigenza di chiarezza e informazione, nasce la campagna "Smuoviamoci!", promossa dalle dieci associazioni, che si pone l’obiettivo di ridurre i pregiudizi e favorire l'adozione di comportamenti più responsabili in tema di mobilità. La campagna, che prende il via proprio oggi, sarà attiva sui canali social e digitali delle associazioni fino a dicembre, per approfondire tematiche cruciali come la sostenibilità dei trasporti, la mobilità pubblica e privata, le piattaforme digitali e i benefici economici e ambientali derivanti dall’utilizzo di modelli di mobilità più sostenibili.

Uno degli ostacoli principali all’adozione di pratiche di mobilità sostenibile, emerso chiaramente dall'indagine, è rappresentato dai costi: per oltre il 44% degli intervistati, l'alto costo di acquisto o di utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale è un deterrente significativo. A ciò si aggiungono le problematiche relative all’inefficienza o alla carenza del trasporto pubblico locale (41%), nonché le difficoltà legate alla ricarica dei veicoli elettrici, con oltre il 19% degli intervistati che segnala le lunghe tempistiche come un ostacolo significativo. Questo scenario evidenzia la necessità urgente di politiche pubbliche che rendano la mobilità sostenibile più accessibile e conveniente per i cittadini, attraverso investimenti in infrastrutture, incentivi fiscali e l'ampliamento delle soluzioni di trasporto ecologiche.

In parallelo, i cittadini intervistati hanno manifestato un forte apprezzamento per l'idea di potenziare il trasporto pubblico locale, ridurre il numero di auto private in circolazione e promuovere una ripartizione più equa e vivibile degli spazi urbani. Inoltre, sono stati molto favorevoli all'implementazione di soluzioni digitali che integrano vari servizi di mobilità, come l’acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici, il pagamento delle tariffe di sharing di auto, monopattini e biciclette, e le tariffe di ricarica per veicoli elettrici. Queste piattaforme, infatti, sono viste come strumenti che non solo semplificano l'accesso ai servizi di mobilità, ma che favoriscono anche l'intermodalità, riducendo i tempi di viaggio e migliorando l'efficienza complessiva del sistema di trasporto.

La campagna “Smuoviamoci!” rappresenta quindi un passo importante verso una maggiore consapevolezza collettiva riguardo alle opportunità offerte dalla mobilità sostenibile. L’obiettivo è promuovere una cultura della sostenibilità che, oltre a preservare l’ambiente, risponda anche alle esigenze pratiche e quotidiane dei cittadini. L'informazione, l'accessibilità dei mezzi ecologici e l’efficienza delle infrastrutture sono aspetti chiave per costruire un sistema di mobilità che sia realmente sostenibile e che possa essere adottato da una vasta parte della popolazione.

Per maggiori dettagli sul progetto e sulla campagna “Smuoviamoci!”, è possibile consultare il link dedicato, che contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare attivamente alla promozione della mobilità sostenibile. La campagna è realizzata con il contributo non condizionato di Telepass, a testimonianza dell’importanza di collaborare tra enti pubblici, privati e cittadini per realizzare un futuro più verde e inclusivo.