Torna al Grand Hotel Billia l’evento “Vivi, Lotta, Brilla: una Sfilata per la Vita”

Ospite d’onore della serata sarà la cantautrice italiana Neja che, oltre a interpretare la musica dance anni ’90, presenterà il suo nuovo singolo Neon Nights.

Sarà la sala Gran Paradiso del Centro Congressi del Grand Hôtel Billia ad accogliere gli abiti da sera, realizzati dallo stilista valdostano Fabio Porliod per 12 donne che hanno affrontato o affrontano quotidianamente la sfida del tumore e per 12 donne del personale medico-sanitario dell’Ospedale Parini di Aosta, che ogni giorno le supportano nel loro percorso di cura.

Fabio Porliod, stilista: “Questa sfilata fa parte dei numerosi eventi a scopo benefico da me realizzati con la partecipazione di modelle “speciali” che mi hanno visto impegnato anche a Parigi dove ho realizzato diverse sfilate con modelle amputate.

Fabio Porliod

Ogni sfilata per me è una grande emozione, quando lo faccio con modelle non professioniste, e con uno scopo ben preciso, vedere il loro sorriso e la loro emozione mi regala una soddisfazione ancora più grande. Accolgo sempre con grande piacere i commenti positivi degli ospiti presenti riguardo alle donne in passerella, significa che l’obiettivo è stato raggiunto sia a livello personale di stilista, sia per le donne che sfilano con i miei abiti sentendosi bellissime. Infatti, una donna deve sentirsi bella in ogni occasione è questa, per loro, è una magica occasione.”



La collezione “Étoile” di abiti da sera disegnati e realizzati da Fabio Porliod, si distingue per i colori, tessuti e forme studiati e scelti dallo stilista valdostano per valorizzare la luce di ogni sua modella.

Bianco, nero, viola e verde, sono i colori scelti da Fabio per “Vivi, Lotta, Brilla: una sfilata per la vita”. Bianco e nero sono gli opposti che si sfiorano, formando un delicato equilibrio tra fragilità e forza, metafora della vita. Il bianco, luminoso e puro, è speranza e nuovi inizi. Il nero, profondo e avvolgente, è lotta e resilienza. Insieme, in un contrasto continuo, trasformano ogni abito in un messaggio di rinascita.

Le nuance del verde e del viola, che si abbracciano come natura e mistero, come alba e tramonto, sono stati scelti non a caso: il verde è simbolo di vita e rinascita e porta con sé la promessa di nuovi inizi; il viola, regale e profondo, racconta di sogni e desideri.

Insieme, questi quattro colori esaltano luci e ombre, in un vero e proprio viaggio alla ricerca dell’unicità, della bellezza, dell’identità ritrovata in ogni donna.

Ai colori, si mescolano, poi, i materiali: seta, organza, taffetà, raso, paillettes e viscosa.

La seta scivola come un sussurro sulla pelle, avvolgendo il corpo con grazia; l’organza gioca sugli abiti per alimentare forme; Il taffetà struttura i movimenti, conferendo forza e volume, la viscosa accarezza e accompagna i movimenti con morbidezza e il raso illumina con riflessi di pura eleganza.



Ad accompagnare le 24 modelle per tutta la sfilata, saranno 24 guide alpine valdostane che, unite nella solidarietà, renderanno ancora più suggestivo il defilé.

Il sostegno e il reciproco aiuto, capisaldi della cultura alpina, della sua gente e di chi professionalmente la frequenta tutto l’anno, hanno unito in un unico appuntamento l’Associazione Barbara & Co. e l’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM).



Barbara Biasia, Presidente dell’associazioni Barbara & Co: “La sfilata all’Area Megalitica di Aosta è stato un vero successo per tutti. Un momento di leggerezza dedicato alla bellezza che noi donne, toccate dall’esperienza del tumore, non conoscevamo da tempo. Sfilare in compagnia di chi ci segue o ci ha seguito nel percorso terapeutico è stato ancora più emozionante e speciale”.



A rendere ancora più speciale l’evento, saranno le performance di Leonardo Sinopoli, ballerino aostano, noto per la sua raffinata tecnica nella danza, che si esibirà durante la sfilata e quattro danzatrici di Kriska Academy, punto di riferimento per la formazione locale nella danza, che animeranno l’esibizione anni ’90 di Neja.



Per l’occasione, saranno, infatti, presentati il Calendario 2025 della collezione Étoile di Fabio Porliod “Vivi, Lotta, Brilla: un Calendario per la Vita”, a sostegno delle iniziative dell’Associazione Barbara & Co e la lotteria benefica realizzata dal Club Inner Wheel Aosta Centenario a supporto del progetto di avvicinamento di persone con disabilità alla montagna delle Guide di Alta Montagna.



L’iniziativa organizzata dall’Associazione Barbara & Co, in collaborazione con lo stilista valdostano Fabio Porliod, è sostenuta dalla Fondazione oncologica valdostana, dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e dal Grand Hôtel Billia ed è patrocinata dal Comune di Saint-Vincent.